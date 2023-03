Trur brann ved barneskule var påsett

Politi og brannvesen rykte tysdag ettermiddag ut til Odda barneskole etter melding om brann. Det viste seg at det skal vere snakk om to brannar, der den eine skal ha vore i eit bosspann utandørs og den andre inne i skulebygget. Det skriv Hardanger Folkeblad. Politistasjonssjef i Odda, Øystein Torsnes, stadfestar til avisa at det blir oppretta sak.