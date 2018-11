Trumps valgkampsjef møtte Wikileaks-grunnlegger

USAs president Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort har vært i hardt vær lenge.

I dag melder den britiske avisen The Guardian at Manafort hadde flere hemmelige møter med Wikileaks-grunnlegger Julian Assange. Det skal ha skjedd flere måneder før Wikileaks offentliggjorde flere tusen e-poster fra sentrale medlemmer av Demokratene.

E-postene skal ha blitt hacket av russisk etterretning, før de ble offentliggjort av Wikileaks.

40 minutter langt møte

Møtene mellom Assange og Manafort skal ha foregått i 2013, 2015 og våren 2016. Det var også våren 2016 Manafort ble en sentral person i Trumps valgkamp, ifølge The Guardian.

Det siste møtet skal ha vart i omtrent 40 minutter, på den ecuadorianske ambassaden i London, hvor Assange har vært siden han søkte politisk asyl i 2012.

Hvorfor Manafort møtte Assange er uklart.

Vanligvis må alle som besøker ambassaden registreres, men ifølge kilder den britiske avisen har snakket med, er ikke besøket til Manafort loggført.

Kan interessere Mueller

Avisen melder at møtene kan interessere spesialetterforsker Robert Mueller, som har ansvaret for å etterforske mulige koblinger mellom den russiske regjeringen og Trumps stab.

Mueller inngikk en avtale med Manafort i midten av september, som gikk ut på at Manafort skulle fortelle hele sannheten og erklære seg skyldig i å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

Mandag ble det kjent at Mueller mener Manafort har brutt avtalen ved å ha løyet. Nå ønsker etterforskningsledelsen at Manafort skal dømmes.

Ingen av tiltalepunktene dreier seg om Trumps valgkamp.

Nekter for innblanding i hackingen

Manafort har tidligere uttalt at beskyldningene om at han er involvert i hackingen er «100 prosent usant».

The Guardian har spurt Manaforts advokater om møtene med Assange, men de har ikke villet kommentere dem.

Forsvarerne hans avviser også at han har løyet for Mueller.