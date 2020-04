Trump: Har sett bevis på at koronaviruset stammer fra laboratorium i Wuhan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Presidenten kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag kveld, men oppga ingen kilde for påstanden.

Han sa at enten har KIna ikke klart å stanse viruset, eller så har de bevisst valgt å ikke gjøre det.

På spørsmål fra pressen sa Trump også at han vurderer å innføre tollrestriksjoner overfor Kina som et svar på at landet ikke gjorde mer for å hindre en spredning av viruset.