Trump utpeker Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer

President Donald Trump har utpekt Neil Gorsuch (49) til å bli ny høyesterettsdommer i USA.

Det erklærte han på en pressekonferanse i natt.

49-åringen er populær blant mange konservative for sitt syn på religionsfrihet.

Gorsuch har vært dommer ved US Court of Appeals for the 10th Circuit i Denver siden 2006 og har tradisjonell utdanning fra Colombia University, Harvard og Oxford.

Konservativ dommer

Ifølge CNN deler Gorsuch synet høyesterettsdommer Antonin Scalia hadde om at den amerikanske grunnloven bør tolkes slik grunnleggerne mente da den ble til for over 200 år siden.

Gorsuch er konservativ, men regnes ikke som så konservativ som en del andre personer på en liste over mulige dommerkandidater Donald Trump la fram i valgkampen.

Liberale kritikere peker på Gorsuchs konservative syn i saker som handler om prevensjon, dødsstraff og retten til å bære våpen.

Trenger godkjenning av demokrater

Nå venter diskusjoner om godkjenningen av Gorsuch i det amerikanske senatet. Der må 60 senatorer si ja til utnevnelsen for at den skal bli godkjent.

Republikanerne er dermed avhengig av at åtte demokrater stemmer på Gorsuch.

Det er foreløpig uklart når høringene i Senatet kan starte, og hvilken taktikk Demokratene vil velge.

Men republikanere har truet med å endre avstemningsreglene dersom Demokratene nekter å godkjenne Gorsuch.

