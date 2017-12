Trump sier han visste at Moore ikke kom til å vinne

Den kontroversielle tidligere dommeren og republikaneren Roy Moore tapte i natt, norsk tid, senatsvalget mot demokraten Doug Jones.

Det er første gang partiet taper i Alabama på 25 år.

I forkant av valget ble Moore støttet av president Trump. Onsdag ettermiddag skriver den amerikanske presidenten på Twitter at han visste at kandidaten kom til å tape det viktige valget, og at han hadde rett hele tiden.

– Grunnen til at jeg opprinnelig støttet Luther Strange (og tallene hans økte mektig), er fordi jeg sa at Roy Moore ikke ville klare å vinne valget. Jeg hadde rett! Roy jobbet hardt, men kortene var stokket var mot han, skriver Trump på Twitter.

Ifølge NRKs USAs-korrespondent, Tove Bjørgås, gamblet presidenten den på kontroversielle Roy Moore og lyttet til eks-rådgiver Steve Bannon i stedet for bekymrede republikanere i Washington.

Roy Moore vant republikanernes nominasjonsvalg for den ledige plassen i Senatet etter Jeff Sessions.

Moore har bakgrunn som høyesterettsdommer i Alabama, men ble suspendert fra delstatens høyeste domstol i 2016 blant annet fordi han ba byråkrater i delstaten om å ignorere den føderale høyesterettsdommen fra 2015 som tillater homofile og lesbiske å gifte seg.

Moore er svært konservativ og har i valgkampen til og med uttalt at han like USA bedre slik det var i slavetida.