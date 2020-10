Plenen utenfor Det Hvite hus var full av folk som jublet og skrek "USA, USA", da Donald Trump kom ut på balkongen lørdag kveld. Presidenten sa han følte seg i veldig god form.

– Nasjonen skal bekjempe det forferdelige kinaviruset, lovet Trump forsamlingen, og fortalte de begeistrede tilhørerne at dette skulle gjøres gjennom medisiner og vaksine.

Trump takket de oppmøtte for at de var med på det han omtalte som en fredelig protest for lov og orden, og understreket at politiets innsats må til hvis man skal beskytte livet til svarte amerikanere og alle andre amerikanere.

Ivrige Trump-tilhengere stod tett i tett på plenen utenfor det hvite hus med Make America Great Again capser og turkise t-skjorter med teksten We the Free. Foto: Jose Luis Magana / AP

Presidenten beskyldte demokratenes presidentkandidat Joe Biden for å svikte svarte og latinoamerikanere, ved å la jobbene forsvinne til Kina. Han sa videre at muren mot Mexico snart var ferdig.

– Vi har hatt mer entusiasme i år enn vi hadde for fire år siden, tre ganger så mye, sa Trump, og hevdet at Biden ikke har noe entusiasme.

Trump beskyldte videre Biden for å kalle voldelige opprørere i storbyene, som ramponerer og raner butikker og kirker, for fredelige demonstranter. Han lovte også at han skal gjøre mye for å øke levestandarden i svarte og latinske miljøer i USA, og sa at arbeidsløsheten blant unge svarte har falt under hans presidenttid.

– Jeg har gjort mer for det svarte miljøet enn noen president siden Lincoln, ingen kan nekte for det, sa Trump.

Presidenten skrøt av hvor godt han gjør det på meningsmålingene. Han oppfordret tilhørerne til å stemme og takket dem nok en gang for å ha møtt opp.

Trump ble etterhvert avbrutt av at tilhørerne ropte "Vi elsker deg, vi elsker deg." Trump svarte til publkum at han elsket dem også og at dette var det viktigste valget i landets historie.

Etter det som var et relativt kort valgkampmøte til Trump å være, på under 20 minutter, snudde han seg og gikk inn i Det hvite hus igjen.

Valgkampmøtet var det første presidenten holder etter at han ble bekreftet smittet av koronaviruset torsdag i forrige uke. Over to tusen personer var invitert til å møte på plenen utenfor Det hvite hus, ifølge The New York Times.

Mener selv han er frisk

Det hvite hus har ikke lagt frem noen negativ koronatest for Trump, selv om Trump i et intervju natt til lørdag på Tucker Carlson’s show på Fox News sa at han har avlagt en ny test.

– Jeg har blitt testet på nytt, og jeg har ikke funnet ut noen nummer eller noe ennå, men jeg har blitt testet på nytt. Jeg vet at jeg enten er helt i bunnen av skalaen eller fri, sa Trump.

Trump sa han følte seg frisk og smittefri da han lot seg intervjue på Fox News i natt, men han sa ikke at han hadde avlagt en negativ koronatest.

Trump sa i tv-intervjuet at han føler seg frisk og at han ikke går på medisiner lenger. Hans lege i Det hvite hus, Sean Conley, hevdet torsdag at presidenten er i god form og at det var greit at han holdt et valgkampmøte lørdag, fordi det da ville være 10 dager siden han fikk diagnosen. Flere leger er uenige med Conley både i at Trump kan regnes som frisk og som smittefri.

– Trump fortsetter å ignorere smittevernråd og blåser i hva forskningen viser, sier visepresidenten i foreningen for amerikanske sykehus, doktor Jay Bhat til ABC.

Den nye valgkampmøtet skjedde nøyaktig to uker etter samlingen i Rosehagen, som har blitt omtalt som et superspreder-arrangement. Minst 34 av deltagerne ble koronasmittet. De fleste republikanerne som var tilstede brukte ikke munnbind, på det som var en markering av nominiasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommar.

Trumps nære støttespiller Chris Christie klemte folk på treffet i Rosehagen. Han var blant de mange, i tillegg til president Trump, som ble smittet av koronaviruset. Foto: Alex Brandon / AP

Smittevernseksperten Anthony Fauci, som var Trumps korona-rådgiver tidligere i år, er ikke begeistret for hvordan Trump forholder seg til smittevern og store forsamlinger.

– Jeg tror at tallene snakker for seg selv. Vi hadde en superspreder-hendelse i Det hvite hus. Og det var i en situasjon hvor folk sto tett og ikke brukte munnbind, sier Fauci.

Valgkampteamet til Joe Biden har også kritisert Trumps nye valgkampmøte.

– Donald Trump ser ut til å leve i en alternativ virkelighet, hvor han ikke er syk og smittsom med covid-19, sier Mike Gwin i Bidens kampanje til ABC.

Over 210.000 mennesker i USA har så langt mistet livet i koronapandemien, og flere enn 7,6 millioner amerikanere har blitt smittet. Trump har fått kritikk for at han senest denne uken sa at folk ikke trenger å være redde for viruset.

Trump planlegger ytterligere tre valgkampmøter den kommende uka. På mandag drar han til Florida, tirsdag til Pennsylvania og onsdag blir det valgkampmøte i Iowa. Presidentdebatten som skulle vært holdt på torsdag er avlyst fordi Trump nekter å være med på en digital debatt.