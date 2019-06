Trump erklærte at han stiller til gjenvalg

Foran en jublende forsamling på 20.000 mennesker i Florida annonserte Donald Trump at han stiller til gjenvalg som president i USA.

«We will make America great again, and then we will keep America great,» var budskapet hans.

– Vi skal fortsette å kjempe for hver mann, hver kvinne og hvert barn i dette landet. Derfor står jeg foran dere, for å offisielt starte kampanjen for en ny periode som president i USA, sa Trump under valgkampmøtet i Orlando til rungende applaus.

Etter en tale fra visepresident Mike Pence og en introduksjon fra førstedame Melania Trump gikk presidenten på for sin tale.

Han brukte store deler av den på å skryte av hva han har fått til som president etter to og et halvt år i jobben.

– Vi har gjort så mye med militæret, for ytringsfriheten og med det største skattekuttet i historien. Vi har blitt kvitt så mange problemer, sa Trump.

Han tok også opp flere av temaene han har vært opptatt av tidligere, som epostene til Hillary Clinton og Obamacare.

Det amerikanske presidentvalget er tirsdag 3. november. En amerikansk president kan maksimalt sitte i to perioder.