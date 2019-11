Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn

En lavere rettsinstans har avvist Trumps forsøk på å hindre at etterforskere får innsyn i skattemeldingene hans fra og med 2011. Torsdag ba presidenten høyesterett vurdere saken.

Det er statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, som ønsker tilgang til dokumentene i forbindelse med en større etterforskning. Den omfatter blant annet utbetalingen av såkalte hysjpenger til to kvinner som begge hevdet å ha hatt et seksuelt forhold til Trump. Pengene ble utbetalt før presidentvalget i 2016.

Mener etterforskning er politisk motivert

Jay Sekulow, en av Trumps advokater, sier til Reuters at de mener det strider mot loven å gi etterforskere innsyn i presidentens skattemeldinger.

Sekulow skriver blant annet i brevet til høyesterett at å la en «sittende president bli et mål for kriminell etterforskning, og bli stevnet på grunnlag av dette, vil distrahere ham fra de mange og viktige pliktene han har».

Trumps advokater mener også at etterforskningen er politisk motivert. Statsadvokatene i New York er folkevalgt, og Vance er demokrat.

Trump og Det hvite hus er fra før gjenstand for en omfattende gransking som er i full gang i Kongressen i Washington.

Representantenes hus satte i gang riksrettsprosessen mot Trump da det ble kjent at han holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot den politiske rivalen Joe Biden.

Etterforsket «hysjpenger»

I august krevde Manhattans statsadvokat at Trumps familiebedrift skulle legge frem dokumenter relatert til penger som har blitt brukt til å få pornostjernen Stormy Daniels til å tie om at hun angivelig hadde et seksuelt forhold til Trump.

Donald Trump benektet å ha hatt sex med Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen før presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen den gangen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viste til Trump.

Stormy Daniels hevder hun har fått penger for å holde tett om en affære med Donald Trump. Foto: Markus Schreiber / AP

Michael Cohen soner for tiden en tre år lang fengselsstraff etter at han i fjor ble dømt for blant annet ulovlig valgkampfinansiering i forbindelse med utbetalingene.

Trumps skattemeldinger har vært et tilbakevendende tema de siste årene.

Demokratene har ved flere anledninger krevd at de skal legges fram. Presidenten brøt flere tiår med tradisjoner for presidentkandidater da han i 2016 nektet å offentliggjøre sin inntekt på skattemeldingen under 2016-kampanjen. Trump har blant annet sagt at dokumentene er for komplekse for folk å forstå.