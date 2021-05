– Jeg synes du er en forbanna fittekjærring, skjønner du det? skrek Aron Jahnsen til en kvinnelig politibetjent.

Fredag ble opptaket av telefonsamtalen spilt av i Oslo tingrett.

Jahnsen ringte opp politikvinnen. Han var sint fordi han hadde fått vite at hun hadde ringt noen som bodde på Jahnsens folkeregistrerte adresse.

Det viste seg at Jahnsen ikke bodde på adressen. Han hadde aldri bodd der.

Jahnsen krevde at politibetjenten skulle ringe ham om det er noe hun ville vite. Hun forsøkte deretter på nytt å finne ut hvor Jahnsen bodde.

– Hvor bor du?

– Hvor jeg bor hen skal du bare ta en lang fart å drite i!

Politibetjenten hadde høsten 2020 to telefonsamtaler med den tiltalte.

I begge samtalene som ble spilt av i retten sa Jahnsen at han ikke har noen fast bopel, og at det er på grunn av politiet.

Politikvinnen ber ham forklare seg om en anmeldelse fra en overgrepsdømt han har hengt ut på nett.

– Han har anmeldt meg! Han skulle hatt lengre straff, derfor eksponerer jeg ham. For lave straffer i Norge!

Aron Jahnsen sier at han har eksponert utallige mennesker og at politiet sikkert kommer til å få 100 anmeldelser til. Han forteller også at han har eksponert flere politifolk og en dommer.

– Jeg kommer ikke til å stoppe, det eneste som kan stoppe meg er en kule i huet, roper Jahnsen.

Han sier politikvinnen skal gjøre det som han sier til henne.

I retten forteller politibetjenten at hun opplever at Jahnsen forsøker å påvirke politiets arbeid gjennom truende oppførsel.

Da hun forsøker å avslutte telefonsamtalen skriker Jahnsen.

– Jeg er ikke ferdig med å prat med deg, hvis du legger på så kommer jeg på kontoret ditt.

Hovedetterforsker i saken fortalte i retten at den tiltalte generelt har vært lite villig til å forklare seg for politiet.

Jahnsen er også tiltalt for å ha motarbeidet politiet ved å forsøke å ødelegge en mobiltelefon da politiet ville beslaglegge den.

Oppsøkte overgrepsdømte landet rundt

40-åringen fra Østlandet har reist landet rundt og oppsøkt overgrepsdømte.

De fleste av dem er menn som har sonet ferdig dommer for overgrep mot barn.

Aron Jahnsen har hengt dem ut på de sosiale medier med navn og bilde.

Han har også filmet de overgrepsdømtes boliger og nabolag. Han har videre fortalt detaljer om hva de er dømt for.

I noen tilfeller har han hengt opp plakater om den dømte i nabolaget, eller tatt kontakt med naboer for å informere dem om dommene.

Jahnsen er tiltalt for forfølgelse eller krenking av andres fred. Ikke alle er blitt oppsøkt i sitt nabolag. Totalt er det 41 fornærmede.

Tiltalte har sittet varetektsfengslet siden januar.

På rettssakens andre dag har han fulgt saken på link fra Halden fengsel.

Mange følgere på sosiale medier

Frem til slutten av juni 2020 brukte Aron Jahnsen en konto på Snapchat, til å henge ut overgrepsdømte. Denne kontoen ble stengt ned i juli 2020. Politiet antar at Snapchat har stengt den ned etter klager.

Før kontoen ble stengt hadde den rundt 6,5 millioner visninger, ifølge politiet.

Aron Jahnsen åpnet deretter en Instagram-konto. Politiet registrert at denne hadde over 50.000 følgere i oktober 2020. Den ble stengt ned av Instagram i november.

Jahnsen åpnet deretter enda en Instagram-konto. Her har politiet registrert at det er over 35.000 følgere.

Jahnsen har også opprettet en Facebook-gruppe for foreningen Nabovarsel. Den har rundt 60.000 medlemmer.

Politiet har mottatt anmeldelser fra folk som er hengt ut på Snapchat og Instagram, men ikke på Facebook.

Har fått over 2 millioner kroner fra støttespillere

Aron Jahnsen har på sosiale medier oppfordret alle som er enige med ham til å støtte prosjektet hans med overføringer på Vipps.

I begynnelsen ble folk bedt om å overføre penger via Vipps til hans private telefonnummer.

Denne Vipps-kontoen ble sperret av DNB i slutten av juni.

Banken oppfattet aktiviteten som mistenkelig, fordi det på få måneder kom inn rundt 438.000 kroner. Politiet legger til grunn at deler av disse summene er rent private.

Jahnsen åpnet samme sommer en ny Vipps-konto for foreningen Nabovarsel. Der har det kommet inn over 2,1 millioner kroner, ifølge politiet.

Aktor Vilde Nergård har tidligere nevnt at det kan bli aktuelt å inndra penger i denne saken.

Erklærte seg kun skyldig på ett punkt

Aron Jahnsen erklærte seg kun skyldig på ett av punktene i tiltalen i Oslo tingrett på torsdag.

Det var en mann han hadde hengt ut for noe han ikke hadde gjort. Den tiltalte ba om unnskyldning for dette.

Aron Jahnsen er også tiltalt for å ha truet en journalist. Bakgrunnen er meldinger på messenger som «Sånne journalister som det skulle hatt 2 på tryne. En for å våkne og en for å sovne.»

Journalisten hadde tatt kontakt på messenger for å få et tilsvar til en artikkel han jobbet med om Jahnsens organisasjon Nabovarsel.

Tiltalte sier at svaret på messenger ikke var en trussel, og at han ikke hadde noen planer om å slå journalisten.

Journalisten våget ikke å publisere saken han jobbet med.

Historie fra vennekretsen vekket engasjementet

Aron Jahnsen begynte å engasjere seg i temaet overgrep mot barn etter at sønnen til en venninne ble voldtatt. Det fortalte han i Oslo tingrett torsdag.

Ifølge Jahnsen ble overgriperen dømt til tre års fengsel, noe Jahnsen mener er altfor lav straff.

Tiltalte refererte også til statistikk om overgrep mot barn, og at flere dømte overgripere begår nye overgrep.

– Jeg kjemper for trygge nabolag, tryggere barn og et register for overgrepsdømte, sa Jahnsen.

Han mener at Norge trenger et register lignende det man har i land som USA og Storbritannia.

Har selv søkt offentlighetens lys

NRK velger å identifisere Aron Jahnsen, fordi han selv har søkt offentligheten gjennom sin egen organisasjon Nabovarsel.

Han har vært åpen på hva han har drevet med i flere sosiale medier.

Jahnsen er også med i Mannegruppa Ottar, og har uttalt seg om virksomheten sin gjennom deres kanaler.

Han stod også frem både Altaposten i og i TV 2 i fjor sommer. Han har også vært intervjuet i et par podkaster.