Truer med å droppe investeringer etter sukkeravgiften

– Dette vil påvirke investeringsbeslutninger, det er helt åpenbart, sier konsernsjef Peter A. Ruzika i Orkla.

Han mener det har oppstått politisk uforutsigbarhet i Norge etter at sukkeravgiften og flypassasjeravgiften ble innført. Det virker negativt inn på fremtidige Orkla-investeringer i Norge.

– For oss er det viktig å vite at vi har forutsigbare rammebetingelser. Mangel på slik forutsigbarhet vil bli hensyntatt i disse vurderingene, sier Ruzicka.

Ikke økt appetitt for Norge-investeringer

I dag la Orkla frem sitt resultat for 2. kvartal. Der kom det frem at salget i Norge har falt som følge av sukkeravgiften. Konsernsjefen tok et kraftig oppgjør med avgiften da han presenterte tallene.

– Det har ikke vært med å øke appetitten for å investere i Norge, sier Ruzicka.

Han synes det er spesielt skuffende at sukkeravgiften ble innført av nettopp Høyre/Frp-regjeringen.

– Jeg har sett på Høyre som en garantist for gode rammevilkår for næringslivet. Det vi har sett her er akkurat det motsatte.

Eksplosjon i grensehandel

Ann-Beth Freuchen er konserndirektør i Orkla og leder for Orkla Confectionary & Snacks. Hun viste frem hvordan sukkeravgiften rammer to relativt like produkter svært ulikt. Påskemarsipan fra Nidar er avgiftsbelagt med 37 kroner per kilo, mens Odense marsipanpølse har null kroner i avgift.

Sukkervareavgiften har slått negativt ut på flere Orkla-produkter.

KONSERNDIREKTØR: Ann-Beth Freuchen er ansvarlig for Orkla Confectionary & Snacks. Foto: NRK

– Vi ser en betydelig salgseffekt som følge av denne avgiftsøkningen hittil i år. Det er en følge av at det er vanskeligere å føre kampanjer fordi prisene har blitt for høye og fordi det er høye utsalgspriser, sier Freuchen som mener at grensehandelen har eksplodert som en konsekvens.

To dramatiske endringer

I tillegg til sukkeravgiften, peker Ruzicka på flypassasjeravgiften som en del av en negativ utvikling.

– I løpet av noen få år har vi opplevd to ganske dramatiske endringer for oss som har kommet i tolvte time. Den ene er flypassasjeravgiften, som sparket bena under eksistensen for Rygge flyplass, hvor vi eide 40 prosent. Den andre er sukkeravgiften som ble innført med 3 ukers varsel.

Innført med statsbudsjettet for 2018

Avgiften, som har det fulle navnet sjokolade- og sukkervareavgiften, ble økt med 83 prosent som en del av statsbudsjettforliket for 2018. Den fikk dermed effekt fra 1. januar 2018.

Avgiftsøkningen vakte stor misnøye i næringslivet. I desember i fjor klaget NHO Mat og Drikke den inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA. Hva utfallet blir av behandlingen er fortsatt ikke avgjort.

Regjeringen med KrF har måttet tåle sterk kritikk fra opposisjonen. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet har kalt økningen for «et eklatant bilde på dårlig styring».