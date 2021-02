Trosser globale reiseråd for å spille inn «Paradise Hotel» i Mexico

– Smittevern er selvsagt noe vi tar svært alvorlig, og Nent Group sitt risk & security-team har i samråd med produksjonsselskapet utarbeidet en sikkerhetsprotokoll for produksjonen av «Paradise Hotel». Denne dekker hele prosessen fra før avreise til man er inne i huset i Mexico, sier Thomas Horni, pressekontakt i Nent til VG.

Pandemien har også gitt TV-selskapene store utfordringer med produksjoner som vanligvis spilles inn i utlandet. I fjor ble begge sesongene av «Paradise Hotel» spilt ferdig på Mexicos stillehavskyst før koronapandemien slo til.

I mars i år sender Nent deltagere og produksjon fra Norge til Mexico for å spille inn nye sesonger av «Paradise Hotel».

Strenge råd forlenget i dag

Utenriksdepartementet (UD) forlenget i dag det globale reiserådet til etter påske. Alle reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes til alle land.

– Selv om vi har forholdt oss til pandemien i et år, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon, og smittesituasjonen mange steder i verden endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

FRARÅDER REISER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

UD varsler at hvis noen likevel vurderes å reise et sted, må en tenke nøye gjennom om reisen er nødvendig.

Importsmitte tidligere i vinter

Fra 29. januar stengte Norge grensene og innførte de strengeste innreisereglene siden mars i fjor. Innreise til Norge blir kun tillatt for personer med nødvendige formål.

Før jul ble det kjent at utbruddene som preget smittesituasjonen i Norge nesten bare skyldtes importerte virus. Også i januar var det stor bekymring for importert koronasmitte, og Trondheim kommune var forbauset over hvor mange som hadde vært i utlandet.

Pressekontakt i Nent, Horni, påpeker at de nøye har gått gjennom smitteverntiltak for en tryggest mulig reise. Blant annet vil deltagerne bli testet før avreise, ved ankomst og deretter hver femte dag. Hotellet vil være hermetisk lukket, og en vil jevnlig gjøre koronatester underveis.

Programmet vil også sørge for smitteverntiltak som avstand og munnbind.

Totalt sender kanalen ned 55 personer i tillegg til deltagerne. De fleste av deltagerne blir igjen i Mexico og vil utgjøre juryen i finalen, mens noen må reise hjem til Norge.