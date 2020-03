Trosser advarsler mot folkefest i Holmenkollen

– Vi har gledet oss lenge og tror dette skal gå bra likevel, sier Mads Robert Grønning, som sammen med vennene sine dro rett fra Gardermoen til Holmenkollen fredag.

Vennegjengen fra Fosen i Trøndelag hadde alle bestilt flybilletter før Oslo kommune avlyste skifesten for publikum. Fredag kveld var det god stemning rundt bålet.

– Jeg regner med at den tryggeste plassen er her ute i skogen, sier Inge Martin Lyshaug.

Inviterte til storfest

Fosen-gjengen er langt fra de eneste som har tenkt å tilbringe helga i Holmenkollen.

Men Petter Haug og kompisene har tatt det et steg videre. Nærmest i protest mot avlysningen laget de et arrangement på Facebook der de inviterte til fest.

Nå har flere hundre sagt at de blir med.

– Det startet egentlig som tull. Vi satt der og var litt irriterte i bilturen fra Trondheim da vi fikk beskjed om at det ikke ble noe av likevel. Så da startet vi arrangementet.

«Raid Kollen they can't stop us all», er navnet arrangementet har fått. Foto: NRK

– Ikke uansvarlig

Haug forteller at de tenker å fyre i gang en «ordentlig folkefest» og oppfordrer folk til å komme. Samtidig advarer helsemyndigheter mot samling av store folkemengder på grunn av koronaviruset.

– Dere synes ikke det er uansvarlig å arrangere en slik fest?

– Det vil jeg ikke si. Det har vært så mye styr rundt koronaviruset den siste tiden, men trikken går jo som vanlig og er full uansett. Så om det er argumentet, så ser jeg ikke poenget.

Oslo kommune avlyste skifesten på grunn av smittefare, spesielt på T-banen som kan bli svært full da folk reiser til og fra Holmenkollen.

Petter Haug (19), Kristian Langørgen (19) og Oskar Hopstad (19) har fått stor respons etter at de laget et arrangement der de trosser Kollen-avlysningen. De gleder seg til fest, men er forberedt på at de kan bli avvist i døra. Foto: NRK

Haug sier han har forståelse for folk som er redd for koronaviruset, men tror ikke at en fest i skogen vil føre til mer smitte enn andre steder. Det er kompisen enig i.

– Jeg synes ikke det er noen forskjell om vi er i skogen eller på en nattklubb, sier Kristian Langørgen.

FHI: – Dårlig tidspunkt

Fredag ble det kjent at 113 nordmenn er smittet av koronaviruset. De er alle i hjemmekarantene.

Folkehelseinstituttets direktør Bjørn Guldvog er skeptisk til tidspunktet for folkefesten.

– Det er ikke det helt riktige tidspunktet å ta enorme fester med tett samvær.

– Jeg synes det er hyggelig at ungdom har det hyggelig, men man bør nok tenke seg litt om for å bidra med det man kan for å unngå at man smitter andre, sier han.

Kommunen har bestemt at skifestivalen plikter å stenge arenaen for publikum og at publikum ikke skal ha adgang til området. De har også oppfordret publikum til å ikke ta T-banen opp til området.

Petter Haug og kompisene er ikke redd for at festen skal bli stoppet.

– Hvis de prøver å stoppe oss, så får de stoppe oss. Vi er jo fortsatt fornuftige folk, sier han.