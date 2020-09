Tror TV-aksjonen kan gi en etterlengtet følelse av samhold

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Ingrid Gjessing Linhave, Robert Stoltenberg og Mikkel Niva skal lede årets TV-aksjon.

– Jeg føler at TV-aksjonen er noe man trenger nå. Denne koronaen henger over oss som en tung regnsky og oppi alt sammen trenger vi å føle at vi i det minste er sammen om samme problem, sier Ingrid Gjessing Linhave.

Digital TV-aksjon

– I år er vi utrolig opptatt av å prøve å skape samhold og den deilige fellesskapsfølelsen som TV-aksjonen er, sier Linhave.

Årets programledere understreker at særlig barn og ungdom engasjerer seg stort og tar ansvar med tanke på plast som ender opp i havet. Foto: BENJAMIN A.WARD / NRK

Mikkel Niva forklarer at koronasituasjonen har fått han til å innse at når det først blir trøbbel, så er vi som mennesker veldig sårbare.

– Se hva som har skjedd! Vi har måttet stenge ned hele verden og vi har ikke kontroll. Det får store konsekvenser. Når vi snakker om problemer som kan skje, så er det ikke tull. Ting vil faktisk skje.

Selv om TV-aksjonen blir digital og uten bøssebærere som banker på døren, mener Niva at dette er en gyllen mulighet til å samle folket igjen.

– Det er jo kanskje den første gangen på veldig lenge at vi har muligheten til å samle landet litt igjen. Nå har vi muligheten til å lage en hel kveld sammen hvor vi hyller dugnaden og fellesskapet, som vi er veldig gode på her til lands.

Et tema som engasjerer mange

Temaet i år er plast i havet, noe Robert Stoltenberg mener at vi alle kan engasjere seg i.

– Jeg tror de aller fleste mennesker har et forhold til havet. Jeg synes det er meditasjon å være i nærheten av havet. Etter at vi begynte å jobbe med TV-aksjonen har jeg blitt enda mer bevisst på hvor uendelig viktig det er.

På samme måte som tidligere står bøssebærerne sentralt også i år. Denne gangen vil de riktignok ikke ringe på 2,3 millioner dører, men samle inn pengene digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Overveldende respons

Aksjonsleder Vibecke Østby sier at det blir spennende å følge med på hvor mye som samles inn til WWFs arbeid mot plast i havet. Foto: Olav A. Salbotnes

Aksjonsleder Vibecke Østby sier i en pressemelding at hun er overveldet over responsen etter bare noen dager med mulighet til å opprette digital bøsse.

– Mange har allerede meldt seg som digital bøssebærer, og det er rørende å se engasjementet over hele landet. Også flere ordførere oppretter digitale bøsser slik at alle i kommunen skal få mulighet til å gi.