Tror samme ørn står bak alle angrepene: – Et individ det har rabla for

– Min konklusjon er at her snakker vi om ett individ, sier Alv Ottar Folkestad, ornitolog i Birdlife Norge.

Siden lørdag har kongeørneksperten sammenlignet bilder og videoer i forbindelse med flere ulike ørneangrep i Norge den siste uka.

På toppen av de fire som NRK allerede har meldt om, har enda et angrep blitt avdekket. Altså er det totalt fem tilfeller av kongeørnangrep på fem dager:

Tyin i Sogn sist tirsdag.

To ulike angrep på Glittertind torsdag.

Holtålen i Trøndelag fredag.

Orkdal i Trøndelag lørdag.

Etter angrepet på et barn i Orkdal, ble kongeørna avlivet av Viltnemnda.

Folkestad mente først at det ikke kunne være samme ørn, siden årsunger normalt sett er veldig knyttet til foreldrenes territorium.

Mandag har han snudd, og mener flere omstendigheter taler for at det er snakk om ett individ.

Blant annet har det nå blitt avdekket enda et ørneangrep på Glittertind – i samme tidsrom som Francis Ari Sture ble angrepet – som styrker hypotesen.

– Dette er fullstendig ukjent oppførsel, og du finner ikke noe i litteraturen om dette. Derfor er det viktig for myndighetene å undersøke det enda nærmere, sier Folkestad til NRK.

Enda et angrep på Glittertind

Karl Martin Valestrand og samboeren Line Tveit var i likhet med Sture på vei ned fra en av Norges mest kjente fjelltopper, da ørna plutselig gikk til angrep.

– Det var samboeren min som tok støyten, sier Valestrand.

Samboerparet observerte først ørna på avstand i lufta, før den plutselig samlet vingene og stupte mot dem.

– Så tenkte jeg at nå trekker hun seg vel vekk, sånn som måkene gjør. Men hun bare fortsatte.

Line Tveit og samboeren Karl Martin Valestrand ble angrepet av en ørn på vei ned fra Glittertind mot Spiterstulen torsdag. Du trenger javascript for å se video. Line Tveit og samboeren Karl Martin Valestrand ble angrepet av en ørn på vei ned fra Glittertind mot Spiterstulen torsdag.

Ørna fikk tak i armen til Tveit, som deretter klarte å få slengt den i bakken. Da skrek ørna, ifølge Valestrand, før den ble sittende og studere samboerparet i flere minutter.

– Det virket nesten som at hun forsto at hun var overmanna siden vi var to. Hun kikket litt på oss, så flytta hun seg og vifta med vingene, sier Valestrand.

Tveit kom heldigvis fra basketaket med ørna med helsa i god behold, mye takket være en tjukk flisgenser som tok unna før de skarpe klørne.

Denne torsdagen kan det også ha skjedd et hittil ukjent angrep. En tysker har kontaktet Folkestad og rapportert om et ørneangrep, altstå et mulig tredje angrep samme dag.

Regner man med dette tilfellet, fra et tysk par i Jotunheimen, er vi oppe i seks angrep på personer i løpet av en uke.

Karl Martin Valestrand og samboeren Line Tveit ble angrepet av en kongeørn på vei ned fra Glittertind. Foto: Privat

Identifiserende fjærdrakt

Alle angrepene som har skjedd, har vist seg å være av en såkalt årsunge, altså en ørn som ble født tidlig på våren i år, og som nylig har forlatt redet.

Fjærdraktene til årsungene er ifølge Folkestad svært karakteristiske, og gjør det mulig å identifisere dem.

– Tegndetaljene i hvitt og mønsteret i fjærdrakta er så individuelle på årsungene til kongeørna at det er mulig å gjenkjenne dem på det, sier Folkestad.

Folkstad har gått gjennom videoene og bildene fra de ulike hendelsene, og mener han ser klare likhetstrekk på fuglene som er fotografert.

– Bortsett fra den fuglen som var fotografert fra Holtålen. Det sa egentlig ikke noe annet enn om at det var en årsunge.

Kongeørn som gikk til angrep på Arvid Flæte ved Tyin på tirsdag. Kongeørn som ble filmet av Francis Ari Sture på vei ned fra Glittertind torsdag. Kongeørna fotografert på Glittertind av Karl Martin Valestrand og samboeren Line Tveit torsdag. Ørna som gikk til angrep på Holtålen fredag. Den unge kongeørna ble avlivet etter at et ei jenta på 1,5 år ble angrepet i Trøndelag på lørdag. Per Kåre Vinterdal, leder i fallviltgruppa i gamle Orkdal, med kongeørna som ble avlivet. Foto: Privat

Men for de andre mener ornitologen at har funnet individgjenkjennende eller identifiserende detaljer i fjæra. Derfor konkluderer han med at det må være snakk om samme ørn.

Støtter konklusjon

Også Jo Anders Auran, seniorrådgiver i viltseksjonen hos Miljødirektoratet, er enig i at det må være én og samme ørn.

– Det har ikke skjedd før at ørn har angrepet mennesker, og så skjer det fire ganger i løpet av en uke. Det er en ekstrem hendelse, så dette må ha en årsak, sier Auran og fortsetter:

– Dette er så spesielt at det er høyst usannsynlig at det er flere ørner som har gjort det samme på samme tidspunkt, sier han.

Lange avstander

Ifølge Folkestad kan kongeørna tilbakelegge lange avstander på kort tid.

– Satellittmerking av ørner på Fosen har vist at noen fugler hadde dagsetapper på over 200 kilometer.

Det er uvanlig at så unge kongeørner forlater området. Derfor må noe ha skjedd, tror ornitologen.

Kongeørnekspert Alv Ottar Folkestad i Birdlife. Foto: Norsk ornitologisk forening

– Hvis foreldrene slutter å mate barna, eller om foreldrene omkommer, så kan det resultere i at en årsunge begynner å jakte, sier Folkestad.

Han sier kongeørna kan glid langt på medvinden, og at det var ideelle forhold med høytrykk, som gjorde at ørnen kunne fly 200 kilometer på et par timer.

– Her har du et individ som det har rabla for. Det er jo det det dreier seg om, kommenterer Folkestad.

Mistenker sykdom

En annen mulighet er at kongeørnen er syk, for eksempel med fugleinfluensa.

Det kan forandre oppførselen, forklarer Folkestad.

Kongeørna blir nå undersøkt for dette.

Personell fra Statens naturoppsyn vil gjøre undersøkelser for å prøve å avdekke om det er samme individ som står bak alle angrepene.

– Ørnen som ble avlivet i Trøndelag vil bli sendt til Norsk institutt for naturforskning (NINA) for prøvetaking og DNA-analyse, og videre til Veterinærinstituttet for undersøkelse av sykdom og helsetilstand. Miljødirektoratet jobber nå med å skaffe best mulig oversikt over de ulike hendelsene og eventuelt om det kan være snakk om flere individer, sier seksjonsleder Susanne Kristin Hanssen i Miljødirektoratet.