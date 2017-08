– Det er sannsynlig at prisfallet fortsetter utover høsten, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

TROR PÅ UTFLATING NESTE ÅR: Sjeføkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– I januar 2018 ser vi for oss at prisnivået på boliger i Norge vil være omtrent som i januar i 2017. Det betyr at prisoppgangen vi har sett tidligere er radert ut, sier hun.

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser en prisnedgang på 1,2 prosent nominelt i juli. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent

Haugland tror nedgangen vil stoppe opp rundt nyttår, før vi ser en flatere prisutvikling i boligmarkedet i årene som kommer.

– Arbeidsledigheten er på vei ned, veksten i norsk økonomi er på vei opp og renten er lav, sier Haugland.

Størst prisfall i Oslo

I Oslo og Bærum falt prisene mest i juli, med hele 2,8 prosent.

Haugland peker på at juli tradisjonelt er en svak måned, og at det forklarer noe av nedgangen. Hun tror imidlertid at prisene i Oslo vil fortsette å falle i august.

– Det er naturlig med en korreksjon etter to år på rad med nesten 40 prosent prisoppgang, sier hun.