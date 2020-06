Tror på løsning i løpet av dagen - dette er forslaget som diskuteres

Flere kilder opplyser til NRK at partiene nå diskuterer et kompromissforslag som innebærer å øke friinntekten til 24 prosent, men at selskapsskatten holdes utenfor.

– Vi har nøstet opp en del av partiene som gjør at det er mulig å se konturene av en løsning, sier sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland på vei ut av forhandlingsmøtet som startet klokka 11.30.

Siv Jensen og Jonas Gahr Støre bekreftet at ambisjonen er å komme fram til en enighet i løpet av dagen.

- Vi er nærmnere en løsning nå enn det vi har vært i tidligere faser, men nå må vi jobbe videre med detaljene og så møtes vi klokka 14, sier Jensen.

NRK forklarer Hvorfor er politikerne så opptatt av oljeskatten nå? for svar Korona-pandemien har ført til at etterspørselen etter olje har stupt. Det har også prisen på olje og gass. Olje- og gassnæringen (sammen med NHO og LO) mener regjeringen må endre skattereglene midlertidig. Hvis ingenting skjer, er ordrebøkene snart tomme og titusener av arbeidsplasser står i fare. Hva har regjeringen foreslått? Regjeringen har foreslått å legge om oljeskatten i en avgrenset periode. Hensikten er å frigjøre kapital som kan bidra til å sikre investeringer. Hva sier selskapene? Equinor sier at regjeringens forslag er for dårlig, og i praksis betyr en skatteøkning. Flere store prosjekter står i fare hvis ikke Stortinget endrer på regjeringens forslag, blant annet elektrifiseringen av Melkøya. Hva består uenigheten mellom partiene i? Flertallet av partiene - de tre regjeringspartiene pluss Sp, Frp og Ap er alle enige om å komme næringen i møte på visse vilkår, og endre på regjeringens opprinnelige forslag. SV har brutt ut av forhandlingene. SV og mindretallet mener også at leverandørindustrien bør reddes over den krisa som nå er oppstått. De mener en alternativ vei å gå er å framskynde det grønne skiftet med oppdrag til verftene. Hva diskuteres konkret på Stortinget? I regjeringens forslag ble det blant annet foreslått å halvere den såkalte friinntekten fra 20,8 til 10 prosent. Friinntekten er den summen oljeselskapene kan tjene, før de må betale oljeskatt på 56%. Det er etter alt å dømme flertall på Stortinget for å sette nivået på friinntekten høyere enn det regjeringen har foreslått. Tidspunktet for når ordningen skal gjelde diskuteres også. Regjeringen har satt 2021 som tidsfrist, mens Stortinget diskuterer om det skal utsettes til 2022. Stortinget hadde i utgangspunktet frist for å avgi sin innstilling i saken torsdag klokka 10.30, men den ble utsatt. Forrige Neste

Det er foreløpig ikke avklart hvor bredt flertall det for denne løsningen.



I regjeringens opprinnelige forslag var friintekten satt til 10 prosent. Regjeringspartiene har vært veldig opptatt av å holde selskapsskatten utenfor løsningen.



NTB har også kilder som bekrefter at dette er kjernen i kompromissforslaget.

Har vært jobbet med å forankre løsningen i næringen

Flere kilder opplyser til NRK at det gjennom helgen har vært jobbet med å forankre den skissen man nå ser konturene av i næringen, og det skal være positivt mottatt.

Avgjørende for alle partier har vært at den løsningen som legges frem fører til at prosjekter som anses som viktige, med stor sysselsettingseffekt, ikke stanses.

Koster trolig flere milliarder

Beregninger fra Finansdepartementet viser at staten vil få et sannsynlig provenytap (lavere inntekter) på flere milliarder kroner over tid, avhengig av hva slags tidsavgrensning som blir lagt til grunn med den løsningen som stortingsflertallet nå ser ut til å lande på.

Med en friinntekt på 20,8 prosent i særskatten har Finansdepartementer regnet ut at staten trolig går svakt i minus (1-2 milliarder) over tid, mens med en friinntekt på 26,8 prosent blir tilsvarende minus for staten mellom 10 og 13 milliarder.

Med en løsning med en friinntekt på 24 prosent blir resultatet trolig noe midt i mellom, trolig kan konsekvensen bli et tap i skatteinntekter til staten på rundt 4-5 milliarder kroner på sikt, etter det NRK forstår.

Regjeringens opprinnelige forslag, med en friinntekt på 10 prosent i særskatten, innebar at staten kunne komme 14-17 milliarder kroner bedre ut over tid, ifølge regnestykkene og forusetningene Fin.dep la til grunn.

Samtidig innebar Norogs (Norsk olje- og gass) forslag utgiftsføring også mot selskapsskatten, en sannsynlig pluss for staten over tid på 6-7 milliarder kroner i følge Fin.dep.

Men slik det ser ut nå lander stortingsflertallet mest sannsynlig likevel på en løsning som på papiret er vesentlig dyrere for staten i form av lavere proveny over tid.

Etter det NRK erfarer vurderes ulempene som for store ved å gå for oljenæringens modell.