Tror Norge er bedre forberedt enn Italia

Italia er ett av landene som er hardest rammet av koronautbruddet utenfor Kina og Sør-Korea. 9. mars har de påvist koronasmitte hos over 7000 personer og 366 har dødd i tilknytning til covid-19.

Ifølge Aavitsland antar man at Italia ble så hardt rammet fordi det var stor skjult spredning i landet før smitten ble kjent.

– Vi tror at vi er mer i forkant her, sier Aavitsland.

Folkehelseinsituttet arbeider med et nytt planscenario som skal vurdere hvilken belastning norske sykehus og intensivavdelinger kan komme under dersom mange blir smittet av covid-19.

Under seminaret for intensivpersonell mandag understreket overlege Preben Aavitsland fra FHI at det er vanskelig å lage en modell basert på korona, fordi tallene og premissene er så usikre.

– Små endringer kan derfor gi stor påvirking, sier Aavitsland.

Mange smittet på vinterferie

Selv om Norge ligger høyt på antall smittede sett i forhold til befolkninga, mener norske helsemyndigheter at de hittil har kontroll på smittekjedene.

169 personer har så langt fått påvist koronasmitte i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.

Mange ble smittet i forbindelse med vinterferie i Nord-Italia.

Det høye antallet smittede kan også skyldes at Norge har testet mange for koronavirus.

Leger frykter for beredskapen

Forrige risikovurdering ble lagt fram i februar. Da sa Helsedirektoratet at de la beredskapsplaner for at opp mot hver fjerde nordmann kunne bli smittet.

Risikovurderinga da var basert på en eventuell influensapandemi og planer fra 2014. For første gang skal det utarbeides en egen modell for korona.

Den nye risikovurderinga er ventet å bli mer alvorlig enn den forrige, siden korona ser ut til å spre seg dobbelt så raskt som influensa.

I tillegg er det flere som utvikler alvorlig sykdom. De fleste smittede trenger ikke sykehusinnleggelse, men de som blir lagt inn trenger ofte lang oppfølging, ifølge erfaringer fra Kina.

Flere leger frykter at norske sykehus ikke kan håndtere et alvorlig koronautbrudd.