Tror Jensen-saken kan svekke tilliten til politiet

I dag fortsetter den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen sin forklaring i Oslo tingrett.

Jensen har så langt fortalt om sin mangeårige karriere som politimann. I forklaringen har det kommet fram at han ikke alltid har fulgt de interne reglene.

Jensen kalte selv politiets informantinstruks et rammeverk, og sa at det er forskjellige måter å forholde seg til den på.

– Kan skade på kort sikt

TILLITSSVIKT: Marit Egge ved Politihøgskolen sier Jensen-saken kan skade tilliten til politiet på kort sikt. Foto: Jon Strype

IKKE VANLIG: Politiet bør gjøre det tydelig at disse metodene ikke er representative, mener kriminolog Nicolay B. Johansen. Foto: Milana Knezevic / NRK

– I utgangspunktet bygger det tillit å ha åpenhet rundt politiets arbeid, sier Marit Egge, forsker ved Politihøgskolen til NRK.

– Når vi samtidig hører at folk innenfor systemet ikke følger de reglene som er satt opp for dem, så er det klart at i forhold til en etat som for mange skal være en moralsk ledestor, kan det selvfølgelig slå uheldig ut, mener forskeren.

Egge sier tilliten til politiet i Norge er høy og stabil, men at informasjonen som har kommet fram i Jensen-saken kan ha bidratt til å svekke den, i alle fall på kort sikt:

– Hvis vi hadde gjort en måling nå kan det godt hende vi hadde fått utslag, fordi dette har en så voldsom mediedekning for tiden. Men hvis vi hadde stilt det samme spørsmålet et halvt år etter rettssaken var over, kan det godt hende at tilliten hadde gått tilbake til normalt nivå, sier Egge.

– Ikke representativt

Kriminolog Nicolay B. Johansen ved Universitetet i Aalborg tror også saken kan påvirke tilliten negativt, dersom ikke politiet klarer å gjøre det tydelig at disse metodene ikke er representative for politiet som helhet.

– Det kan godt være at publikum får en forståelse av at politiet er mer lemfeldig i sin omgang med regler for deres egen virksomhet enn det som faktisk er tilfelle på gata i det store Politi-Norge, sier Johansen til NRK.

Men politiet har her også en sjanse til å bygge opp tilliten, mener Marit Egge.

– Hvis politiet på en troverdig måte går inn i sine egne rutiner og er transparente, så vet vi at det er en måte å bygge tillit på i organisasjonen.