Tror boligmarkedet vil bremse oppturen i norsk økonomi

Statistisk sentralbyrå la torsdag morgen frem en ny analyse for norsk økonomi.

Den viser at fastlandsøkonomien ventes å vokse med i overkant av to prosent årlig i de kommende årene.

Rapporten peker på at økonomien har for alvor har kommet seg på bena igjen etter at oljeprisen stupte på sensommeren 2014, og at oljeinvesteringene igjen blir en viktig motor for norsk økonomi i årene som kommer.

Byrået venter at det på norsk sokkel skal investeres for 125 milliarder kroner i årene som kommer, en god del av dette kommer allerede i 2018. Det blir en kraftig vitamininnsprøytning for økonomien.

Bremses av slapp boligbygging

Men den ekstra farten som kommer i norsk økonomi som en følge av økt oljeaktivitet, nulles nærmest ut av byrået venter fall i boliginvesteringene.

Bygging av nye boliger har bidratt til å holde norsk økonomi oppe i flere år på rad.

Både i 2018 og 2019 venter SSB at boliginvesteringene vil falle noe, før de igjen flater ut i 2020.

Boligprisene ventes å falle 2,8 prosent inneværende år, for igjen å øke marginalt i 2019.

Samtidig viser siste tall fra Eiendom Norge at trendveksten kan ha snudd fra negativ til positiv, og flere eksperter har sagt til NRK at fallet i boligprisene kan være over for denne gang.

Spår at renta øker fem ganger

Økte renter internasjonalt gjør at SSB venter fem rentehopp frem til 2021, og at den første rentehevingen kommer allerede i løpet av året.

I løpet av de neste fire årene ventes rentene å stige med rundt 1,25 prosentpoeng.

Men, til tross for denne renteoppgangen, vil likevel realrentene være på historisk lave nivåer.

Realrenten (etter skatt) er den nominelle renten minus inflasjon og skatt.

Byrået skriver derfor at det venter at det i praksis fortsatt vil være nesten være gratis å låne penger, også når lavkonjunkturen er over.