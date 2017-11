Tror alle norske isbreer kan være borte om hundre år

Nigardsbreen ved Jostedalsbreen har gått tilbake 54 meter i år. Det viser årets målinger av 31 brefronter som NVE har gjennomført i sommer.

Tallene som offentliggjøres tirsdag viser at Nigardsbreen er den som har gått mest tilbake i år, men også Gråfjellsbrea ved Folgefonna (-43 meter) og Koppangsbreen i Lyngen (-32 meter) har opplevd kraftig tilbakegang.

Se oversikt over bremålingene:

Bremålinger i 2017 Ekspandér faktaboks I Sør-Norge har 15 av 24 målte breer trukket seg tilbake. Åtte breer har lite endring mens en bre har gått litt fram. Dei 31 breene som ble målt i 2017 utgjør om lag 12 prosent av brearealet i Norge.

Rundt Jostedalsbreen har sju målte breer i snitt trukket seg tilbake 20 meter. Nigardsbreen i Luster har trukket seg 54 meter tilbake i år, og 367 meter tilbake i løpet av de 10 siste årene. Fem breer med sammenhengende målinger har i gjennomsnitt trukket seg tilbake 247 meter de 10 siste årene.

I Jotunheimen har ni målte breer i snitt trukket seg tilbake 11 meter i år. Leirbreen på Sognefjellet har trukket seg tilbake 20 meter i år, og 140 meter de 10 siste årene. De siste 10 årene har seks breer i snitt blitt 88 meter kortere.

I Hardanger har åtte målte breer i snitt gått 11 meter tilbake i år. Gråfjellsbreen på vestsiden av Folgefonna har trukket seg 43 meter tilbake og 415 meter tilbake i løpet av de 10 siste årene.

Rembesdalskåka på vestsida av Hardangerjøkulen har trukket seg tilbake 2 meter i år og 90 meter de 10 siste årene. Åtte breer har i snitt trukket seg tilbake 121 meter de 10 siste årene. Den ene breen som viste fremgang i år er Svelgjabreen på sørsida av Folgefonna. Målingene der tok til i 2007, og brefronten har flyttet seg lite i perioden. Fronten ligg nå 11 meter bak posisjonen i 2007.

I Nord-Norge har 6 av 7 målte breer trukket seg tilbake, mens en bre viser stillstand. Fem breer med sammenhengande målinger har i snitt trukket seg tilbake 168 meter de ti siste årene.

I Nordland har tre målte breer i snitt trukket seg tilbake 7 meter i år. Engabreen, en nordlig utløper fra Svartisen, har trukket seg tilbake 8 meter i år, og 168 meter tilbake i løpet av de 10 siste årene.

I Nord-Troms og Vest-Finnmark har fire målte breer i snitt trukket seg tilbake 14 meter i år. Koppangsbreen i Lyngen har trukket seg tilbake 32 meter i år og 147 meter de 10 siste årene.

Kilde: NVE

Glasiolog ved NVE, Hallgeir Elvehøy, leder arbeidet med å måle tilbake isbreene.

På spørsmål fra NRK om han kan oppsummere årets målinger i to setninger, svarer Elvehøy at «det holder egentlig med en setning; breene fortsetter å gå tilbake».

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

367 meter på ti år

Mange norske breer vokste på 1990-tallet, men siden år 2000 har alle gått tilbake. Nigardsbreen i Luster har for eksempel trukket seg 367 meter tilbake i løpet av de 10 siste årene.

Norges ti største isbreer Ekspandér faktaboks Jostedalsbreen (474 km2) Vestre Svartisen (219 km2) Søndre Folgefonna (164 km2) Østre Svartisen (148 km2) Blåmannsisen (87 km2) Hardangerjøkulen (71km2) Okstindbreen (54 km2) Myklebustbreen (48 km2) Øksfjordjøkelen (39 km2) Nordre Folgefonna (26 km2) Kilde: NVE. (Gjelder Fastlands-Norge)

– Det går veldig jevnt og trutt tilbake med breene, sier glasiolog Hallgeir Elvehøy leder arbeidet med å måle breene i Norge. Foto: Kjetil Melvold / NVE

På lengre sikt er tilbakegangen enda større. Rembesdalskåka, som er en utløper fra Hardangerjøkulen, har gått tilbake 1400 meter siden 1917, altså på hundre år.

Ifølge en oversikt fra NVE har Norge 2534 isbreer. Hallgeir Elvehøy sier at de 31 breene som er målt er representative for breer i Norge, med unntak av de aller minste som er vanskelige å måle.

– Det er ikke bare norske breer som minker jevnt og trutt. Det går stort sett nedover med breene over alt i verden, sier Elvehøy.

Les også: Nå smelter det dobbelt så mye is på Antarktis som i 2010

Dronefoto fra 22. juni 2017 fra Nigardsbreen med brefronter fra 2006, 2009 og 2013. Langs målelinjen var tilbakegangen fra 2006 til 2017 370 meter. Foto: NVE

To scenarioer for Hardangerjøkulen

NVE har sett på hvordan breene i Norge vil kunne komme til å utvikle seg under to forskjellige scenarioer.

I den ene scenarioet klarer verden å holde seg innenfor Paris-avtalens togradersmål innen år 2100, mens under det andre scenarioet fortsetter klimautslippene som i dag – et scenario som forskerne kaller «business as usual».

Rembesdalskåka er en utløper fra Hardangerjøkulen. Den har gått tilbake 1400 meter på hundre år. Foto: Hallgeir Elvehøy / NVE

Modellen som er laget av Tron Laumann i samarbeid med NVEs Kjetil Melvold, viser hvordan Norges sjette største isbre, Hardangerjøkulen, vil utvikle seg under de to scenarioene. Breen ligger nordvest på Hardangervidda rett sør for Finse.

– Hardangerjøkulen er representativ for de andre breene vi har. Den gir et godt eksempel på hva vi kan forvente av utvikling på de andre store breene i Sør-Norge, sier Melvold til NRK.

– Borte om hundre år

Modellen viser at under det mest dramatiske scenarioet vil Hardangerjøkulen praktisk talt være borte ved århundreskiftet.

Hardangerjøkulen Ekspandér faktaboks Hardangerjøkulen er en isbre i Ulvik og Eidfjord kommuner i Hordaland.

Breen er en platåbre og er Norges sjette største med sine 73 km².

I 2017 anslo forskere ved Bjerknessenteret i Bergen at istykkelsen er 350 meter på det tykkeste.

Breutløperne har i løpet av 1900-tallet trukket seg flere hundre meter tilbake.

Høyden på toppen av breen var 1876 moh. i 1925. I dag er toppunktet (breskjær) målt til 1861 moh.

Mot sørvest går en stor brearm, Rembesdalskåka, som demmer opp Nedre Demmevatnet.

Mot nord går brearmen Blåisen, kjent for sin sterkt oppsprukne front. Kilder: Store norske leksikon

– Det vil være igjen noen rester av de store breene og kanskje noen små breer i høyfjellsterreng, sier Melvold.

Hardangerjøkulen er i dag opp mot 380 meter tykk. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Dersom verden klarer å nå togradersmålet vil situasjonen være noe bedre i år 2100, men fortsatt til 60 prosent av breen være borte.

NVEs modeller er basert på forskeres klimafremskrivninger under forskjellige betingelser.

Fremskrivningene går ikke lenger enn til år 2100, men hvis menneskeheten ikke oppnår togradersmålet mener Melvold at breene kan forsvinne helt i løpet av få år etter århundreskiftet.

– Det går veldig fort å smelte de siste delene av breene. Hvis vi antar at utslippene fortsetter som i dag, vil nok Norge være mere eller mindre uten breer om cirka hundre år, sier NVEs Kjetil Melvold til NRK.