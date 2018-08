– Jeg regner med at de samme reglene gjelder for Jonas Gahr Støre som for andre. Det er noe som heter å møte seg sjøl i døra og det har vel Støre gjort her, sier Helleland til NRK.

Han sikter til uttalelser Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med i kjølvannet av saken om tidligere fiskeriminister Per Sanbergs mobilbruk i Iran. Saken førte til at Sandberg trakk seg som statsråd, og i etterkant sa Støre at han fryktet en sikkerhets-ukultur i regjeringen.

BRØT SIKKERHETSREGEL: Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk hos sin russiske kollega Sergej Lavrov i Kaliningrad i 2011. Nå er det kjent at Støre tok med seg jobbtelefonen til Russland, i strid med det som var retningslinjene. Foto: Utenriksdepartementet

I dag kunne Dagens Næringsliv fortelle at Støre selv brøt retningslinjene da han som utenriksminister brukte sin egen telefon under en tjenestereise til Kaliningrad i Russland i 2011.

– Jeg liker ikke at man skal skyte så hardt på regjeringen Solberg når man selv har brutt regelverket. Per Sandberg beklaget det han hadde gjort og gikk av. Erna Solberg har også vært tydelig på at dette var et brudd på regelverket, og jeg håper Støre kan være like tydelig på det bruddet han selv og andre i Stoltenberg-regjeringen har begått, sier Trond Helleland.

– En ganske annen tid

Jonas Gahr Støre beklager at han brøt retningslinjene, men mener hans eget regelbrudd ikke helt kan sammenliknes med Sandbergs.

STÅR PÅ SITT: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener hans eget mobilregelbrudd var mindre alvorlig enn tidligere fiskeriminister Per Sandbergs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Her hadde jeg på et dagsbesøk til Kaliningrad med meg mobiltelefonen, og det burde jeg ikke gjort i og med at det var regelverket. Det var en ganske annen tid, telefonen var annerledes og rutinene var på et annet nivå enn de er i dag når vi vet mer om hvordan fremmed etterretning virker, sier Støre til NRK.

Helleland i Høyre ønsker ikke å gå inn på hvorvidt Støres mobilbruk var like alvorlig som Sandbergs.

– Jeg kan ikke vurdere det, det er det PST og andre som må gjøre. Det er åpenbart at Russland er et høyrisiko-land, det samme er Kina og Iran. Da må man forholde seg til regelverket og ikke ta med seg telefonen dit.

Hadde med seg smarttelefon

Til Dagens Næringsliv opplyser Støre at han på Kaliningrad-reisen hadde med seg en Iphone 4 som var koblet til hans egen e-postkonto. Støre står overfor NRK fast ved at Sandberg-saken er mer alvorlig enn hans egen.

GAMMEL TRAVER: Det var en telefon av denne typen, en Apple Iphone 4, Jonas Gahr Støre hadde med seg til Kaliningrad i 2011. Foto: Apple

– Vi har mer kunnskap om hva fremmede etterretninger gjør. Det ligger mer på disse telefonene enn det gjorde før, hele saksbehandlingssystemer. I dag får både statsråder og vi på Stortinget spesialbrief av PST om å være forsiktig på det. Slik var det ikke på den tiden.

Trond Helleland mener på sin side at begge sakene er en lærepenge for alle og enhver.

– Jeg tror alle som er politikere i interessante posisjoner bør tenke gjennom hvordan vi håndterer mobiltelefoner, iPader og datamaskiner når vi er ute og reiser. Og så bør Støre vurdere sin egen retorikk, sier han til NRK.