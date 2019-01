Tromsdal-forsvarer politianmelder lekkasje

17. juni 2012 slo to maskerte menn seg inn i en boligen til et eldre ektepar i Asker ved hjelp av en slegge. Det angriperne ikke visste var at mannen i huset hadde en pistol i soveromsskapet, og de ble jagd vekk.

Politiets teori ble etter hvert at angriperne egentlig var ute etter en meddommer i nabohuset, men at de hadde gått feil.

Etterforskningen sto i stampe helt til det dukket opp flere lydopptak gjort i skjul. Dette er nå de sentrale bevisene i saken.

– Vi har sett at bevismateriale som ikke er presentert i retten, befinner seg i VG. Det er helt uakseptabel, og vi leverer en politianmeldelse på dette. Vi vil be Spesialenheten etterforske hva som har skjedd. Det er utrolig provoserende, og i strid med regelverket, sier Tromsdals forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Forsvarer publisering

Dommeren sier han ble varslet av aktor Stein Vale om at VG satt på dette materialet. Aktor sier han er enig med Larsen i at det er uheldig at bevismateriale kommer ut, men legger til:

– VG er i sin fulle rett til å publisere dette. Jeg ser at forsvarer ser hardt over på denne siden og mener politiet står bak lekkasjen. Det stemmer ikke, sier Vale, og nevner at flere personer har sittet på dette opptaket.

Før saken startet sa Larsen til NRK at hun mener lydopptak er skaffet til veie ulovlig, og at det i saken eksisterer lydopptak som er manipulert.

– Vi kommentere jo aldri kildeforhold, og vi forholder oss til at kildevernet er absolutt, sier Trond Olav Skrunes, som leder nyhetsavdelingen i VG.

– Vi mener dette er åpenbart relevant for saken. Vi gjør egne redaksjonelle vurderinger uavhengig av den rettslige prosessen. Opptaket er viktig for å opplyse saken, og det er bakgrunnen for at det ble publisert hos oss, sier han til NRK.

Politiet: Ville stoppe rettssak

Tromsdal og en mann i 30-årene er tiltalt for å stå bak et angrep mot en meddommer i 2012. Politiet mener Tromsdal ville skade en meddommer for å få en rettssak stoppet.

Politiet mener to torpedoer skulle angripe dommeren, men at de gikk inn i feil hus.

I lydopptaket hører man Tromsdal og en 28-åring snakke om angrepet.

Aktor Stein Vale sa til NRK før rettssaken startet at lydopptaket er helt sentralt i saken.

Det ene opptaket er av Tromsdal, kunsthandler Terje Hvidsten og eiendomsmegleren, som var tiltalt i bedragerisaken. Det andre er Tromsdal og en 28-åring med gjengtilknytning.

Tromsdals forsvarer mener lydopptakene ikke kan brukes som bevis i retten.

– Vår klare oppfatning av dette er at dette lydopptaket er rigga. Den som leverer lydopptaket til politiet er Kim Gerdts. Hvem er han forsvarer for? Jo Terje Hvidsten (Tromsdals medtiltalte i bedragerisaken). Den som har regissert det, er politiet. Det er politiet som har sørget for at NN (28-åringen) får fri så lang tid fra Bastøy fengsel. Det er så langt vi ser det et ulovlig ervervet bevis. Vi vil ikke godta at lydopptaket blir avspilt, sier Larsen.

Det finnes også et tredje opptak, av Tromsdal i samtale med den bedrageridømte eks-journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen. Det er ikke avgjort om dette blir tillatt spilt av i retten.

Nekter straffskyld

Da rettssaken startet, nektet Tromsdal og den medtiltalte mannen i 30-årene for alle tiltalepunktene i saken. Det alvorligste tiltalepunktet er det politiet mener er et planlagt angrep på en meddommer.

Tromsdal er også tiltalt for å ha truet vitner.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen ber i innledningsforedraget dommerne om å se saken med et åpent sinn.

– Det første spørsmålet dere må stille dere, er om dette er et anslag mot en dommer i rettsvesenet. Det kan tenkes at de som tok seg inn i huset, skulle i nettopp dette huset, sier Larsen.

Hun mener det er spesielt at mannen i dette huset har pistol og våpen, og at han går inn på badet og lader våpenet.

Larsen mener også at de andre i bedragerisaken har et vel så sterkt motiv som Tromsdal.

TILTALT: Christer Tromsdal er tiltalt for å stå bak et angrep på en meddommer. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Soner fengselsstraff

Christer Tromsdal kom inn i rettslokalet rett etter klokken 09, iført mørkeblå bukser, hvit skjorte og grå dressjakke. Han har kortklipt grått hår, og er vesentlig slankere nå enn på bildene fra 2007. Han ønsker ikke å bli fotografert.

En rettsbetjent ga pressen beskjed om å ikke fotografere meddommerne, noe som er helt uvanlig i en norsk rettssak. Men så er heller ikke en sak om et angrep rettet mot en meddommer dagligdags.

Tromsdal soner for tiden i Ringerike fengsel.

– Hvis vi spør om yrke, hva pleier du å svare da? spurte dommeren.

– Selvstendig næringsdrivende, svarte Tromsdal.

Dømt for bedrageri

Etter angrepet som politiet mener var rettet mot meddommeren, ble den opprinnelige rettssaken stoppet. Men Tromsdal ble dømt da saken kom opp igjen.

Tromsdal ble i 2015 dømt til seks års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner. I den rettskraftige dommen konkluderte Oslo tingrett med at han lurte finansinstitusjoner og eiendomsinvestorer til å utbetale store pengebeløp ved å bruke uriktige regnskaper og annen forfalsket dokumentasjon.

I dommen var det formildende at forholdene var blitt svært gamle, og aktor Vale mener Tromsdal har dratt fordeler av angrepet.