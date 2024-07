Trodde sommerjobben var sikret: – Har holdt unge for narr

For den unge studenten Haris, ble ikke sommeren som planlagt.

11. juni var han på intervju hos bemanningsbyrået Adecco. Her fikk han inntrykk av at sommerinntektene var sikret.

– Jeg fikk jobben på intervjuet, og de sa: Gratulerer du er den perfekte kandidaten.

Kort tid etterpå fikk han denne gratulasjonen på e-post:

Etter dette trodde Haris at han snart skulle begynne å jobbe. Arbeidsstedet er sladdet av hensyn til bedriften. Foto: Privat

Fikk beskjed om å vente

Stedet hvor Haris skulle jobbe, krevde bakgrunnssjekk og ID-kort. Denne prosessen tok to uker.

Haris fikk inntrykk av at han skulle begynne å jobbe med en gang dette var på plass.

– De sa det var veldig bra at jeg ikke tok noe ferie, fordi jeg skulle jobbe der. Og jeg sa nei til andre jobber, forteller han.

Men enda to uker etter at bakgrunnssjekken og ID-kortet var i boks, hadde Haris fortsatt verken mottatt kontrakt eller vaktplan.

Haris ventet og ventet på beskjed fra Adecco om å begynne i sommerjobben. Foto: Tom Balgaard / NRK

Mandag forrige uke kom den nedslående beskjeden på e-post fra Adecco: Arbeidsstedet har ikke mulighet til å ta inn flere puljer med arbeidstakere.

– Dette fordi høysesongen allerede er i gang og de ikke har ressurser til å lære opp flere, skriver Adecco.

Det har nå gått fire uker siden intervjuet og gratulasjonsmailen.

– Jeg ble veldig skuffet, fordi jeg takket jo nei til andre jobber. Og jeg ventet på svar fra dem hele tiden. De sa jeg skulle vente.

Halve sommeren har han brukt på å stå på vent.

– Det ødela sommerinntekten og andre sommerplaner.

Mener Adecco må ta ansvar

– Adecco har holdt unge for narr.

Det sier Sindre Hornnes i LOs sommerpatrulje. Han forteller til NRK at de har fått fire henvendelser om Adeccos rekruttering til den samme arbeidsplassen.

Han sier det ikke er snakk om en misforståelse:

– Adecco har til å med kontaktet de ansatte og gratulert med ny jobb.

Ungdomsrådgiver Sindre Hornnes i LO synes Adecco gir unge et dårlig første møtet med arbeidslivet. Foto: Tom Balgaard / NRK

Hornnes kritiserer bemanningsbyrået for å være utydelige og inngå vage avtaler med unge ansatte.

– Adecco har gitt inntrykk av at unge skal få jobb på starten av sommeren. Det er en hånlig oppførsel som de ansatte får konsekvensen av.

Han mener byrået selv bør ta ansvaret for at jobben ikke var tilgjengelig likevel:

– Dersom Adecco ønsker å fremstå som en seriøs bedrift, må de dekke det økonomiske tapet som selskapet påfører ungdommene.

Adecco: – Ingen rot i virkeligheten

Adeccos konsernsjef Torben Sneve ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Han skriver i en e-post til NRK at det dessverre skjer at tiltredelse i ansettelsesforhold ikke skjer som forutsatt og at Adecco har rutiner og retningslinjer for å ivareta dette i henhold til gjeldende regler.

– Vi tar fullstendig avstand fra LOs uttalelser. LOs beskyldninger har ingen rot i virkeligheten og vi synes det er synd at de ikke tar det med oss istedenfor media, skriver konsernsjefen.

Sneve opplyser også at alle det gjelder nå har fått tilbud om andre jobber.

Konsernsjef i Adecco Torben Sneve tar avstand fra beskyldningene. Her fra et intervju i 2023. Foto: Thomas Alvarstein Owe

Haris fikk på fredag beskjed fra Adecco om at det var en annen jobb han kunne starte i senere i måneden. Han har takket ja til dette.

Fordi jobben er i Oslo, og han studerer i en annen by, er det nå begrenset hvor lenge Haris får jobbet i sommer.

Haris har ønsket å kun omtales med fornavn. NRK kjenner hans fulle identitet.