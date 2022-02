Sammen med Kristian Jørgensen fikk han denne uken tildelt Kreftforeningens hederspris.

Jørgensen og Romøren møttes på Radiumhospitalet i 2019, begge med alvorlig kreftsykdom. I flere måneder lå de på samme rom og støttet hverandre gjennom tøffe kreftbehandlinger. Sammen har de stått fram og fortalt om livet med kreft. Dette blir de nå hedret for.

Begge elsket idrett og levde et aktivt liv.

Venstre: Bjørn Einar Romøren under prøveomgangen i lagkonkurransen i skiflyvnings-VM i 2012. Høyre: Kristian Jørgensen trente mye før han ble syk. Foto: V: Terje Bendiksby/NTB, H: Privat

Plutselig ble de begge sengeliggende og fikk livet snudd på hodet. Romøren med en svulst i hoften. Jørgensen med en svulst i bukveggen.

– Åpenheten har knust tabuer

De kaller seg «kreftkompiser» og får Hedersprisen 2021 for sin innsats for åpenhet blant menn som har kreft.

– Det at disse to gutta har valgt å være åpne, snakke om hvordan det er både å få diagnosen, under kreftbehandling og etterpå, det har skapt åpenhet og knust tabuer. Det sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Generalsekretær i Kreftforeningen deler ut Kreftforeningens Hederspris til Kristian Jørgensen og Bjørn Einar Romøren. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

Hun forteller at mange menn har tatt kontakt med kreftforeningen og sagt at det har vært avgjørende for dem at disse to har vært åpne om det de har stått i.

Mesternes mester

Mange ble imponert da den tidligere skihopperen stilte opp i underholdningsprogrammet Mesternes mester. Det skjedde mindre enn halvannet år etter at han ble konstatert kreftfri.

Bjørn Einar Romøren i Mesternes mester 2022. Foto: Eskil Olaf Vestre / NRK

I et intervju med NRK fortalte han for kort tid siden at han har ønsket å motivere andre:

– Jeg sa ja til å bli med fordi jeg synes det hadde vært litt gøy å vise andre at man må tørre å prøve selv om man ikke klarer alt. Jeg vil gi motivasjon til dem som står på dørstokken etter lang tids sykdom uten å helt komme seg over.

Les også: Bjørn Einar Romøren: – Jeg er verdens beste til å jobbe i motbakke

Undertøysmodeller

For kreftsaken har de to «kreftkompisene» også stilt opp som undertøysmodeller. Det var en del av kampanjen «Menn – snakk om det». Målet var å oppfordre menn til å snakke om utfordringer med kreft.

De sa ja til å stille som undertøysmodeller for Pierre Robert. Det var for en god sak. Inntektene gikk til Kreftforeningen. Foto: Pierre Robert Foto: Pierre Robert Det var tøffere enn de hadde forestilt seg. “ – Skulle vi gjøre noe for Kreftforeningen, fikk vi legge hele hodet på blokka. – Bjørn Einar Romøren Foto: Pierre Robert Foto: Pierre Robert

– Det har vært ekstremt tøft for meg å mentalt akseptere at sånn har jeg blitt, sier Jørgensen.

For ham er det likevel andre ting som har vært viktigere.

– For meg har drivkraften vært å komme tilbake og fortsette å leve. Det overskygger alt det andre.

Ingen av de to vennene hadde forestilt seg at de skulle snakke offentlig om sex, men bestemte seg for å stå i det sammen.

– Mannfolk er gode til å snakke om den kneskaden de fikk på en fotballkamp eller en vond skulder. Det er veldig sjelden man hører om noen som forteller at de må bruke blå piller eller sliter med å få den opp, sier Romøren.

Nå håper de begge at kampanjen har ført til at noen løfter blikket og tør å snakke om det som er vanskelig.

– Det er ingen av oss som orker like mye som før og det er irriterende, men du blir ikke bedre av å irritere deg over det. Det blir mye lettere å takle ved å si at sånn har det blitt, dette er realiteten nå, sier Romøren.

Kameraten er enig.

– Det at man skulle ønske det var annerledes, det må man legge vekk. Det er punkt nummer en. Ma må prøve å lete etter løsninger og tilpasse seg den virkeligheten man lever i, sier Jørgensen.

Les også: Bjørn Einar Romøren oppfordrar menn til å snakke om sex og samliv

– Vi har vært heldige

Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Jeg tror ikke det er noen som går gjennom en kreftbehandling uten å på et eller annet plan få et varig men, fysisk eller psykisk, sier Jørgensen.

I 2020 fikk over 35.000 personer i Norge kreft – nesten 20.000 av dem var menn. Tre av fire som får kreft i Norge i dag overlever. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

De to vennene er enige om at de var heldige som havnet på samme rom og har hatt en å dele alt med.

– Vi har vært heldige, sier de begge.

Begge har snakket mye mer om kreft enn de hadde gjort om de var alene.

– For meg har det vært viktig å prate om det, om alle tingene som har skjedd både under og etter behandling. Prate om livet etterpå, om alle de nære tingene. Det har gitt meg styrke til å komme tilbake, sier Jørgensen.

– Men vi snakker ikke om kreft hele tiden, repliserer Romøren.

Fra topptrent til dødssyk

Den tidligere skihopperen var sikker på at det ikke kunne ramme ham. Mellom 2003 og 2011 tok han ikke mindre enn to VM-gull, to VM-sølv, tre VM-bronser og en OL-bronse.

Bjørn Einar Romøren etter at han vant verdenscupåpningen i Kuusamo i Finland i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB

Da legen ringte i 2019, kom det som et stort sjokk. Ryggplagene viste seg å være en svulst i hoften. Og mens han lå kreftsyk ble han far for andre gang.

Du kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt, skriver Romøren til datteren på Instagram. Foto: Privat Hele familien samlet på sykehuset. Foto: Privat Bjørn Einar Romøren på sykehus. Foto: Privat

Også for kameraten kom sykdommen helt uventet.

– Jeg var veldig opptatt av å holde meg i form og var veldig aktiv gjennom trening i ulike former. Det var veldig, veldig viktig for meg og en stor del av livet mitt.

Kristian Jørgensen trente mye, gjerne flere ganger om dagen, før han ble syk. Foto: Privat – Trening var en stor del av livet mitt. Jeg brukte mye tid på det. Foto: Privat – Jeg var også veldig aktiv. Foto: Privat Plutselig rammet kreften. Det viste seg at han hadde en stor svulst i bukveggen. Foto: Privat

– Plutselig ble jeg dårlig. Da ble det bråstopp.

Pris som henger høyt

Bjørn Einar Romøren og Kristian Jørgensen ble overrasket da de ble møtt av prisutdeling og applaus i Kreftforeningens lokaler denne uken. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

Kreftforeningens hederspris tildeles en eller flere personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet. Prisen ble første gang delt ut i 2013.

Nå er det altså Bjørn Einar Romøren og Kristian Jørgensen som får prisen.

– Det å kunne snakke om hva man står i, betyr økt livskvalitet. Det betyr at det blir lettere å leve med sykdom. Det har disse to bidratt til, at flere nå snakker om hvordan de har det.

Det sier generalsekretæren i Kreftforeningen.

– Vi er ambassadører for veldig, veldig mange. Det er de som har fått prisen, mens det er vi som har mottatt den, sier Jørgensen.

De to vennene er samstemte.

– Det er lettere å komme tilbake til livet når man er litt åpen og tør å prate om det, sier Jørgensen.

– Vi klarte alltid å trekke det opp sammen, smiler Romøren.

Juryens begrunnelse: Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen Ekspandér faktaboks Kreftforeningens hederspris 2021, juryens begrunnelse: Kreftforeningens hederspris kan tildeles en eller flere personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet, som har utmerket seg innen klinisk virksomhet eller kreftomsorg eller som har bidratt til innsamling eller annen synliggjøring for å sette kreftsaken på dagsordenen. Kreftforeningens hederspris 2021 går til Kristian Jørgensen og Bjørn Einar Romøren for deres innsats for åpenhet blant menn om kreft. Flere menn enn kvinner får kreft, men langt færre menn snakker om det. Til nå. Kristian Jørgensen og Bjørn Einar Romøren har gjennom flere år gitt kreftsyke menn et ansikt. De har fortalt åpent og ærlig om behandling, senskader, fysiske og psykiske utfordringer. De har knust tabuer og inspirert andre menn til å fortelle hvordan de har det. Åpenhet kurerer ikke kreft. Men ser du at menn du ser opp til sliter med det samme som deg, kan du føle deg mindre alene. Derfor er det mye god kreftomsorg i åpenhet. Kreft kan fremkalle følelser som frykt, ensomhet, sårbarhet og tilkortkommenhet. Gjennom sitt engasjement har Jørgensen og Romøren gitt andre menn et språk. Flere menn kontakter Kreftforeningens rådgivningstjeneste nå enn før Jørgensen og Romøren ble ambassadører for «Menn snakk om det»-kampanjen i 2020. Det betyr at flere tør å oppsøke hjelpen de trenger. Vi vet at mange også er blitt inspirert til å være åpne med sine egne omgivelser. Denne åpenheten er verdifull for både pasienter og pårørende. Kristian Jørgensen og Bjørn Einar Romøren har opplevd hvilke spor kreftsykdom kan sette på kropp og sjel, og de har delt sine opplevelser med hele Norge. For det er vi dem evig takknemlig. De er begge verdige vinnere av Kreftforeningens hederspris 2021. Oslo, februar 2022 Ingrid Stenstadvold Ross Generalsekretær i Kreftforeningen

Disse har fått Kreftforeningens hederspris tidligere: