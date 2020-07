– Før var alle infeksjoner som passerte meg enda en jeg måtte ta penicillin mot. Innen jeg fylte 18, hadde jeg gått på antibiotika 87 ganger, sier avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun byr på kanelsnurrer i hagen sin i Gamlebyen i Oslo med Norges mest trafikkerte toglinjer som nærmeste nabo.

Hønene i bakgården skulle bli lim før de fikk et nytt liv i bakgården til Trine Skei Grande og de andre beboerne i bygården. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Her dyrker hun grønnsaker mens hønene tripper fritt rundt. Katten Esmeralda døser av i solveggen og lar seg ikke affisere av togene som dundrer forbi.

Siden hun gikk av som Kunnskaps- og integreringsminister 13. mars har hun isolert seg hjemme.

– Det er ganske stor forskjell fra tiden da jeg sto opp klokken halv seks hver morgen og la med etter midnatt. Nå suller jeg rundt i nattkjole til langt på dag, humrer hun.

Skummelt med nærgående folk

For henne kan koronaviruset få dramatiske følger fordi kroppen ikke klarer å bekjempe viruset selv. Hver måned får hun behandling på sykehus for å bygge opp immunforsvaret.

– Jeg er trolig født med denne immunsviktsykdommen. Ifølge Rikshospitalet er vi færre enn 100 som har den i Norge, sier hun.

Sykdommen ble oppdaget ved en tilfeldighet for åtte år siden.

Frem til en koronavaksine er på plass, er hun svært forsiktig med hva hun gjør.

– I Oslo klarer ikke folk å holde seg på en meter avstand. Det blir jeg provosert av, for det hindrer meg i å gå tur. Jeg synes det er skummelt, sier hun.

Trine Skei Grande byr på nybakte kanelsnurrer. Hun håper partiet slipper en ny opprivende lederdebatt. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Vil ikke savne seg selv i politikken

Trine Skei Grande har ledet partiet fra kjøkkenbordet de siste månedene.

Der har hun også skrevet på sin siste landsmøtetale som partileder. Etter ti år går hun av i september.

– Jeg har hatt det veldig godt med meg selv med den avgjørelsen. Jeg kommer ikke til å savne meg selv i politikken, som andre avgåtte partiledere, sier hun.

Nå håper hun partiet slipper en opprivende lederdebatt. Sveinung Rotevatn er den eneste til nå som har erklært at han vil bli Venstres neste leder.

Flere lokallag har også pekt på Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø.

Guri Melby (V) overtok som Kunnskaps- og integreringsminister da skolene stengte 13. mars. Hun vet ennå ikke om et lederverv i Venstre er noe hun ønsker. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Grande mener at det spesielt er én egenskap arvtakeren må ha.

– Du må tåle debatt, og du må klare å bygge et team. Å være en god lagbygger er kanskje en viktigere egenskap i Venstre enn i andre partier.

– Hvem av den beste lagbyggeren i Venstre?

– Nei, du lurer meg ikke utpå, sier hun og ler. Grande vil unngå å peke ut en arvtaker.

Selv hentet hun inn Guri Melby som statsråd i Kunnskapsdepartementet da hun bestemte seg for å gå av. Det siste hun gjorde var på stengte alle skolene:

– Da jeg ikke skulle være partileder var det viktig for meg å vise frem en til. Hun har gjort det veldig bra i kommunikasjonen med lærere og organisasjonen i skolen. Det er veldig få konflikter i måten hun har håndtert dette på, sier hun.

– Ser du et annet potensiale i henne også?

– Det er soleklart at hun når dit hun vil.

– Vet du hva hun vil?

– Nei, det må hun bestemme selv.

– Iselin Nybø er visestatsminister og Guri Melby overtok din statsrådpost. Var det bevisst at du skulle bane vei for to kvinner da du trakk deg tilbake?

– Når vi har fire i regjering er det logisk at vi må ha to kvinner, og Iselin Nybø hadde lengst ansiennitet i regjeringen. Men jeg mener det finnes en plass i helvete for damer som ikke hjelper hverandre, sier hun.

Håper på vaksine til jul

Frem til valget i 2021 skal hun sitte på Stortinget før hun trer helt ut av politikken.

Men hun vet ennå ikke når hun tør å gå ut blant folk.

– Målet mitt er å bli med til høsten hvis det ikke kommer noen ny smittetopp. Jeg drømmer om en vaksine til jul, sier hun.