Trine Skei Grande: – Det skal ikke bli flere biler på veiene

Det er ingen løsning i sikte på bompengefloken som i verste fall kan rive regjeringsprosjektet til Erna Solberg i filler.

Diskusjonen de siste dagene har handlet om den såkalte «bompengeavtalen» mellom regjeringspartiene, som viser seg å ikke være en avtale.

I helgen sa nemlig Siv Jensen at Frp ikke kan gå lenger enn avtalen som ligger på bordet og at det nå er opp til Venstre å bestemme seg. Venstre har derimot holdt på at det ikke finnes noen avtale om bompenger.

Trine Skei Grande: – Kan ikke love at bomtaksene ikke senkes

– Siv og jeg har nok en litt ulik oppfatning av prosessen internt i forhold til disse forhandlingene. Jeg merker meg at noen går inn i disse debattene med et ultimatum, det synes jeg er dumt. Det er soleklart at vi bør forhandle for å finne frem til gode løsninger for klima og miljø, sa Skei Grande på vei inn til partilederutspørring med Fredrik Solvang.

Under utspørringen presiserte hun nok en gag at det ikke er noen avtale som ligger på bordet, men at Venstre håper forhandlingene kan fortsette.

– Kan du love at Venstre aldri skriver under på en avtale som vil gjøre at det blir flere biler på veiene?

– Det skal ikke bli flere biler på veiene, alle regjeringspartiene har skrevet under på en nullvekstavtale, sier Trine Skei Grande.

– Kan du love at Venstre aldri skal skrive under en avtale som vil føre til at utslippene fra veiene øker?

– Utslippene vil ikke øke fordi bilparken vår holder på å endre seg. 70 prosent av alle bilene som selges nå er nullutslippsbiler, sier Skei Grande.

– Kan du love at Venstre aldri skal skrive under en avtale som fører til at bompengetakstene senkes?

– Nei, det kan jeg ikke love. Vi mener at vi kan senke bomtaksene i mange distriktsprosjekter. Det som er viktig for oss er at vi ikke bruker bompengene på en måte som øker veitrafikken. Hvis bomtakstene skal senkes må det henge sammen med alle de andre tiltakene, svarer Skei Grande.

Krisemåling for Venstre og Frp

På den siste kommunemålingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten, fikk Venstre en oppslutning på 2,3 prosent, mer enn en halvering av oppslutningen ved siste kommune- og fylkestingsvalg i 2015 da de fikk 5,5 prosent av stemmene.

Frp fikk bare 6,8 prosent i oppslutning, som er det dårligste siden OL på Lillehammer i 1994.

Siv Jensen om snikislamisering: – Nå synes jeg du tuller

Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen i partilederutspørring før kommunevalget 2019 Du trenger javascript for å se video. Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen i partilederutspørring før kommunevalget 2019

Erna Solberg: – De burde være mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart

Statsminister Erna Solberg (H) varslet tirsdag ettermiddag at hun avbryter det nordiske statsministermøtet på Island en dag tidligere for å forhandle om bompenger.

Tidligere tirsdag uttalte hun at Frp og Venstre bør være mer opptatt av å finne løsninger, enn å uttale seg til pressen.

– Jeg mener vi alle kunne vært mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart med skjulte agendaer rundt omkring i media. Det synes ikke jeg er noe lurt i noen runder. Også blir det så mye feil som kommer ut. Da er det lurt å gjøre som jeg gjør, å ikke kommentere i det hele tatt, sa Solberg da NRK møtte henne på statsministermøte i Reykjavík tirsdag.

Trine Skei Grande er enig i at det er en uting at folk uttaler seg skjult.

– Jeg merker meg om at det er noen som ikke står åpent frem med sitater, det synes jeg man skal slutte med, sa Grande til NRK.

Konfliktene i forslaget går, etter det NRK kjenner til, blant annet ut på at:

Skissen skal inneholde en enighet om å øke den statlige andelen til kollektivsatsing fra 50 til 70 prosent. Dette utgjør om lag en milliard kroner i året, over ti år. Altså totalt ti milliarder kroner. Dette skal alle de fire partiene være enige om. Skissen inneholder også en engangsbevilgning på rundt 400 millioner kroner i friske penger på toppen av det igjen.

Etter det NRK kjenner til sier skissen at halvparten av beløpet på ti milliarder kroner skal gå til bompengereduksjoner de neste årene, mens resten skal gå til kollektivinvesteringer.

Etter det NRK forstår mener Venstre det er uheldig at staten skal diktere at halvparten av den økte statlige satsingen skal brukes til å redusere bompengenivået. Årsaken er at dette i seg selv kan bidra til trafikkvekst, noe som vil være i konflikt med nullvekstmålet.

Over ti år skal skissen ha en total kostnadssum på om lag 21 milliarder. I tillegg til de ti milliardene nevnt over, skal sju milliarder gå til en refusjonsordning for bilister i distriktene. Fire milliarder skal gå til ulike kollektivsatsinger. Det ligger også inne at kommunene vil få en egenandel på 20 prosent i bypakkene.

Videre skal skissen ha med et punkt om at staten ikke vil sette seg mot dersom lokale myndigheter vil innføre tre timers bompause – altså at man ikke betaler bompenger mer enn én gang på tre timer. Det står også at staten ikke skal være en pådriver for å øke kostnader i bypakker.

Kilder i Venstre sier også at summen regjeringen skal bruke på å redusere bompengesatsene i årene framover, kan bli altfor høy. Og etterlyser en klarere miljøprofil i skissen.

