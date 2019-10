Trine Skei Grande taler nå

Venstre-leder Trine Skei Grande ble møtt med stående applaus da hun gikk på talerstolen foran 355 venstrefolk på Fornebu i dag. Det svake valgresultatet var tema i talen.

– Vi har to år på oss til å snu retningen, og vi må jobbe sammen. Ingen kan løfte et parti alene. Vi må stå sammen, og vi er mange som må trekke i samme retning, sier Grande.

Det er lov til å være skuffet over et slikt valg, men nå er det på tide å se fremover, sier Venstre-lederen.

– Det vi har gjort til nå har ikke fungert. Vi trenger ærlige tilbakemeldinger og politikkutvikling for å snu trenden, sier hun.

Hun sier at det er protestpartiene som kom best ut av siste kommune og fylkestingsvalg.

– Vi har ikke klart å gjøre dette til en grønn, liberal bølge, sier hun.

Lederstriden har dominert

Det er betydelig frustrasjon i partiet Venstre – som i helgen skal ha landskonferanse på Fornebu. Det meste havner tilsynelatende om lederstriden i partiet.

– Vi har tenkt at retningen for partiet trenger å korrigeres litt. Vi ønsker et tydeligere Venstre og et mer liberalt Venstre. Og i den forbindelse har vi sett at dagens ledelse sannsynligvis må ut for å få inn de kreftene og de egenskapene hos de menneskene som

ØNSKER ENDRING: Retningen for partiet trenger å korrigeres litt, sier Leder Jo Lerheim i Bergen Venstre. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

kan gjøre den jobben, sier leder Jo Lerheim i Bergen Venstre.

Peker på Rotevatn

Han mener partiledelsen er for lite samkjørt.

– Håpet er at en litt yngre garde, som er litt mer motivert og sulten på oppgavene er bedre egnet til å gjøre den jobben. Dagens ledelse har stått på i mange år, men der er en tid for alt.

– Hvem tenker du bør være leder i Venstre etter landsmøtet?

– Som et ledd i fornyelsen har vi pekt på Sveinung Rotevatn. Han er en frisk, stødig type som vi har stor tillit til, og som har stor tillit i partiorganisasjonen, sier

– Du tenker han er bedre egnet enn Grande?

– Ja, til den oppgaven som skal gjøres tror vi han passer bedre med det mannskapet vi har prøvd å sette sammen gjennom denne nominasjonslisten, svarer Lerheim.

Forstår frustrasjonen

ØNSKER GJENVALG: Venstre-leder Trine Skei Grande mener hun er den beste til å bringe partiet videre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Venstre-lederen mener hun er best egnet til å gjennomføre snuoperasjonen partiet trenger.

– Det er fordi jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre. Jeg vet hvor vanskelig og krevende dette er, og hvor mye det skal jobbes for å komme i mål. Da tror jeg også at jeg kan gjøre den snuoperasjonen som trengs, sa Skei Grande sist mandag.

Partilederen sa fredag til NRK at hun langt fra var upåvirket av debatten om ledelsen av partiet.

– Nei, selvfølgelig ikke. Og jeg skjønner den frustrasjonen som er rundt omkring i partiet nå, sa Grande.

Hun sier at det hun nå skal si om saken vil hun ta med valgkomiteen, og at det er det dårlige valgresultatet i kommune- og fylkestingsvalget som er grunnlaget for frustrasjonen.

Rekordmange personforslag

Valgkomiteen i partiet har fått inn 1560 e-poster med forslag til kandidater, seks ganger så mange som ble spilt inn for to år siden da det sist gang var valg i Venstre.

Flere Venstre-grupperinger vil kaste dagens partileder, som har i likhet med begge nestlederne har varslet at de ønsker å ta gjenvalg.

