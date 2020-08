Trening før operasjon gjør kreftpasienter raskere friske

Hun var hos legen rett før jul. 2. januar fikk hun beskjeden. Hun hadde en svulst i tarmen, og en del av tykktarmen måtte fjernes.

Hanne Garder i samtale med sin lege, Geir Arne Larsen, avdelingsleder ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus. Foto: Willy Hage / NRK

– Jeg er ikke slik at jeg tenker worst case hele tiden. Jeg har jobbet med kriser og vært borti mye rart, men dette var jeg ikke forberedt på, sier Hanne Garder.

Til vanlig har hun et aktivt liv og er daglig leder i organisasjonen Norsk TotalforsvarsForum.

– Etter at diagnosen ble stilt, gikk det slag i slag. Allerede dagen etter var jeg i full gang med prøvetaking og en rekke undersøkelser, forteller hun.

Samtidig begynte hun å trene og fikk veiledning av ernæringsfysiolog. Hun ble del av et nytt behandlingsopplegg ved Ahus, Akershus universitetssykehus.

Vekter på treningsrommet, Pusterommet, på Akershus Universitetssykehus, Ahus. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Prehabilitering

Ved Ahus har de startet det de kaller prehabilitering for pasienter med tykk- og endetarmskreft. Det handler om tiden FØR en operasjon. Pasientene forberedes aktivt til operasjonen. De blir forberedt på alle detaljer som skal skje.

Alle kreftpasienter inkluderes i det som kalles et pakkeforløp. Det er et standard pasientforløp som beskriver utredningen, behandlingen og oppfølgingen av pasientene.

På Akershus universitetssykehus får pasienter med tykktarms- eller endetarmskreft i tillegg tilbud om prehabilitering.

Alle får et individuelt treningsopplegg og veiledning av fysioterapeut. De får også kostholdsveiledning av en ernæringsfysiolog og et eget kurs. Røykekutt er også en del av programmet.

Geir Arne Larsen, avdelingsleder ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Nå viser det seg at pasienter som får dette tilbudet, blir skrevet raskere ut fra sykehus og klarer seg bedre etter operasjonen. Det forteller Geir Arne Larsen, avdelingsleder ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus.

Gode resultater

I 2019 behandlet Ahus 270 pasienter med tykktarms- eller endetarmskreft. 90 av disse gjennomgikk prehabiliteringsprogrammet. Blant dem som gjennomgikk prehabilitering, måtte 10 prosent opereres på nytt. I gruppa som ikke ble forberedt gjennom prehabilitering, måtte over 22 prosent opereres på nytt.

Pasientene som ble prehabilitert hadde i snitt 1,2 døgn kortere liggetid på sykehus enn de som ikke var så forberedt.

– Pasientene er mer fornøyde. De har kortere liggetid i sykehus og færre reoperasjoner, sier Geir Arne Larsen.

Sykehuset vil nå utvide dette, i første omgang til også å gjelde pasienter med kreft i magesekken.

Pusterom

Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft. Foto: Willy Hage / NRK

Stiftelsen Aktiv mot kreft arbeider for å få fysisk aktivitet inn i kreftbehandlingen. Den ble stiftet av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007. Aktiv mot kreft oppretter treningssentre som de kaller Pusterom, på kreftsykehus over hele landet. Et av Pusterommene ligger på Ahus. Daglig leder Helle Aanesen, ønsker at prehabilitering skal inn i pakkeforløpet for behandling av kreftpasienter.

Hun er svært fornøyd med at det tidligere i år ble klart at fysisk aktivitet skal inn i pakkeforløpene.

Denne uken var helseministeren i Pusterommet på Ahus der han fikk høre om resultatene med prehabilitering.

Helseminister Bent Høie tror på aktivitet og trening før kreftoperasjoner. Foto: Willy Hage / NRK

Spørsmålet er om prehabilitering også blir en del av pakkeforløpene for kreft. Helseminister Bent Høie er positiv.

– I regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet sier vi at fysisk aktivitet skal integreres i relevante pakkeforløp. Det som er viktig nå er at en fortsatt jobber med å dokumentere effekten av dette. Vi vil nå se på om prehabilitering skal inn i de ordinære pakkeforløpene for kreft, sier han.

Tilbake på jobb

Hanne Garder er sikker på at prehabiliteringen har vært bra for henne. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Hanne Garder lå på operasjonsbordet i 4,5 timer.

– Da jeg våknet etter operasjonen, kjentes det ut som om jeg hadde vært et treningsfelt for et helt fotballag. Det var ømt og vondt i magen, sier hun.

Hun fikk beskjed om å komme seg raskt opp av sengen. Hun var oppe og gikk og spiste mat allerede samme dag som hun ble operert. Hun er sikker på at treningen i tiden før operasjonen har hatt stor betydning, både fysisk og psykisk.

Hanne Garder ble operert 28. januar. Hun ble utskrevet fra sykehuset etter bare fire dager. Etter fire uker var hun tilbake i full jobb.