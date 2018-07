Trendosten halloumi rives vekk fra hyllene

– Halloumi er ikke veldig stort i Norge ennå, men siden i fjor har salget økt med 256 prosent, og 363 prosent siden mai, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

Kiwi har solgt dobbelt så mye, og Meny har en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Årsakene er godt grillvær og at stadig flere bytter ut kjøtt med vegetaralternativer.

I Sverige er ku- og geitemelksosten blitt såpass populær at de nå frykter at butikkene skal gå tomme, ifølge Dagens Nyheter.

Pressesjef i Axfood, Claes Salomonsson, sier til NRK at «han tror de skal klare sommeren», men er bekymret for høsten ettersom stadig flere europeere spiser halloumi.

Kypros, som er storprodusent av osten, vil ikke klare å levere nok, tror Salomonsson.

– I Storbritannia er det allerede mangel.

– Enkelt å grille

Blogger og kokebokforfatter Mia Frogner har vært vegetarianer i tolv år. Før hun gikk over til et vegansk kosthold og kuttet ut alt av animalske produkter, brukte hun halloumi på grillen.

BLOGGER: Vegetar- og veganblogger Mia Frogner opplever at Halloumi-oppskriftene er svært populære på bloggen hennes. Foto: Green Bonanza.com

– For dem som vil spise mindre kjøtt om sommeren, kan veien til mer grønt på grillen gå via halloumi. Det gjorde det for meg, men i dag griller jeg tofu og grønnsaker istedenfor, sier Frogner.

Hun tror at bedre tilgjengelighet i butikkene, økt kunnskapsnivå og bevissthet om helse og miljø, har gjort at stadig flere velger vegetariske produkter.

Selv merker hun at halloumi-oppskriftene er svært populære på bloggen.

Pål Halvorsen i Norsk Vegetarforening tror at nettopp bloggere som Mia Frogner kan ha bidratt til «hypen» rundt halloumi.

– Det er noen produkter som kanskje har vært i butikkene en stund, men som plutselig blir veldig populære. Årsaken kan ofte være så enkelt som at bloggere bruker det mye og løfter det frem.

ØKER: – Meny har solgt 30 prosent mer enn i fjor, sier kommunikasjonsrådgiver i Meny, Nina Horn Hynne. Foto: Meny

– Oppsving i sommersesongen

Flere norske dagligvarekjeder bekrefter at halloumi-salget har økt, men at de fremdeles har mye igjen.

– Salget har fått en oppsving siden begynnelsen av mai. Sammenlignet med vinterukene, selger vi omtrent tre ganger så mye av denne osten nå, sier kommunikasjonsrådgiver i Meny, Nina Horn Hynne.

Hun tror også at folk bytter ut soyaprodukter med osten fordi den har et høyt smeltepunkt og dermed kan grilles som et kjøttstykke.

Kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Nora Mile Helgesen, kan melde om en dobling fra i fjor.

– Vi selger mye vegetarprodukter til kunder under 40 år, spesielt i Oslo. Vi tror at vi bare har sett starten og at dette vil øke i fremtiden, men når det gjelder Halloumi så er ikke etterspørselen så veldig høy akkurat nå, sier Helgesen.