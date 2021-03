Trekker seg som ruspolitisk talsperson i Listhaug-protest

– Det stemmer at jeg har trukket meg fra å ha ansvaret for rusreformen, og jeg kommer ikke til å delta på debatter som omhandler den. Når Landstyret gjorde endelig vedtak i saken før vedtatt prosess var gjenomført og uten at jeg fikk mulighet til å delta i debatten, oppfatter jeg det som en manglende tillit fra partiet. Jeg har aldri opplevd en slik prosess tidligere, heldigvis.

Det sier Kari Kjønaas Kjos til NRK.

Utspillet kommer etter en avgjørelse om rusreformen på Fremskrittspartiets landsstyremøte tidligere i mars.

Der slo landsstyret fast at partiet går imot regjeringens forslag til rusreform.

Landsstyret snudde

VG meldte saken først.

Fremskrittspartiet har tidligere varslet at de vil gi motstand mot rusreformen. Landsstyrets avgjørelse har derimot ikke vært kjent før nå.

Til VG sier Kjos at hun på oppdrag fra partileder Siv Jensen skulle forberede stortingsgruppen på å behandle rusreformen forrige uke.

Den prosessen ble imidlertid stanset av landsstyret tre dager tidligere.

Ifølge Kjos var Sylvi Listhaug, som er innstilt som partileder, sentral i et fremstøt for å få partiet til å avvise rusreformen.

Sylvi Listhaug vil ikke kommentere saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Mistillit

I forkant av møtet skal Listhaug ha sagt til Kjos at hun ønsket å fremme en resolusjon om å gå imot reformen.

Kjos deltok ikke selv på møtet. Det gjorde heller ikke helsepolitisk talsperson Morten Stordalen, skriver avisen.

– Jeg ga klar beskjed om hva jeg syntes om at hun punkterte prosessen som ble vedtatt i partiet, og jeg informerte om at vi skulle behandle saken i stortingsgruppen den påfølgende onsdagen. Jeg sa at jeg oppfattet det som en mistillit mot meg, sier Kjos til VG.

Flere kilder bekrefter overfor avisen at landstyret ikke ble informert om Kjos sine innvendinger mot resolusjonen.

Kjos har sittet på Stortinget siden 2005, men varslet i fjor at hun ikke kom til å ta gjenvalg ved høstens stortingsvalg.

– Trist

Avtroppende leder Siv Jensen kommenterer saken på vegne av partiet.

– Det har vært et stort engasjement i partiet om denne saken. Veldig mange har vært helt avvisende til avkriminalisering. Landsstyrets redaksjonskomité under ledelse av Sylvi Listhaug fremmet forslag til en resolusjon, som et overveldende flertall stemte for, skriver Jensen til VG.

Avtroppende leder på Frps digitale landsstyremøte tidligere i mars. Foto: Frp / NTB

Hun legger til at landsstyret er i sin fulle rett til å vedta resolusjoner om alle saker, også om saker som er til behandling i Stortinget.

– Det er veldig trist at Kari ikke ønsker å fortsette som ruspolitisk talsperson. Hun har et stort engasjement og stor troverdighet på området. Men når hun har gjort det valget må vi bare ta det til etterretning, legger Jensen til.

Sylvi Listhaug vil ikke kommentere saken.