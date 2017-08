Trekker prinsessebok fra markedet etter kritikk

Forlaget Spektrum har valgt å trekke boken «Prinsessehemmeligheter» fra markedet etter sterk kritikk av bokens innhold.

Det mange har reagert på er at står skrevet at «et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse». På samme side kan barna fylle ut ha de har spist og drukket på en dag.

Avfeide kritikken

Torsdag kalte forlagssjef Cyrus Brantenberg reaksjonene for en «storm i vannglass».

– Det er blåst opp i sosiale medier. Jeg tror ikke de som reagerer har lest boka. Det er en hyggelig aktivitetsbok, der målgruppa er fra seks til ni år, ikke tre til seks, slik det har stått på internett, sa han til NRK.

Det er disse sidene i boken som har fått mange til å reagere. Foto: Spektrum Forlag

Forlaget beklager

Forlagssjefen sier nå at forlaget ser at det ble begått en feil i boken.

– Spektrum har stor respekt for unge jenter og gutter som identifiserer seg med alle historier, eventyr, personligheter og styrker som hver prinsesse representerer. Vi ser at det dessverre ble gjort feil i boken «Prinsessehemmeligheter», og beklager dette. Vi har besluttet å trekke boken fra markedet, skriver Brantenberg i en tekstmelding til NRK.

Jubler etter avgjørelsen

Pedagog og samfunnsdebattant Linn Winsnes Rosenborg har skrevet et blogginnlegg der hun kritiserer boken for å skape urealistiske skjønnhetsidealer og kroppspress hos barn i lav alder. Hun er glad boken nå trekkes fra markedet.

Linn Winsnes Rosenborg er glad prinsesseboken trekkes fra markedet. Foto: Helle Navratil

– Det eneste jeg har lyst å si, er hurra! Jeg synes det var veldig trist å se at de kalte reaksjonene for storm i et vannglass, og da er det kjempefint å se at de nå har tatt kritikken på alvor, og har valgt å trekke boken. Så må de gjerne gi den ut på nytt i ny utgave.

Hun omtaler også seieren på sin egen blogg.

– Markedet bestemmer

Winsnes Rosenborg presiserer at hun ikke synes det er feil å kommunisere viktigheten av kosthold, men at det ikke er barnas ansvar å passe på hva de spiser.

– Det viser jo at det er markedet som bestemmer, og at hvis man bare hever stemmen høyt nok, kan man forandre på ting. Og det er jo kjempedeilig!