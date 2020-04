Trebarnsmor nekter å sende barna tilbake i skole og barnehage

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Om én uke starter gjenåpningen av barnehager og uken etter kan barn opp til 4. klasse starte på skolen. Det er det langt fra alle som er fornøyde med.

– Jeg er redd smitten kommer til å eksplodere idet barnehager og skoler åpner igjen. Da er det for seint, for da har vi allerede eksponert ungene. Det er hinsides å sette ungene mine ut først, for å se om tiltakene har vært gode nok, sier Veronica Lint.

Alenemoren fra Sandnes velger derfor å holde ungene hjemme når barnehagene og skolene åpner igjen 20. april. Hun vil selv gjøre en ny vurdering av situasjonen 1. mai.

HOLD HODET KALDT: – Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta og ikke frykt, sier barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– 14 dager etter påske kan jeg se hvordan høytiden var, om det var mye smitte og hvor den har spredd seg, sier Lint.

Barneombud Inga Bejer Engh sier at beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager kom fra et samstemt ekspertutvalg, og at regjeringen valgte en enda mer forsiktig linje.

– Mitt råd er; lytt til fakta og ikke så mye frykten, sier barneombudet til NRK.

Bilder med tillatelse fra Molecular Memory Du trenger javascript for å se video. Bilder med tillatelse fra Molecular Memory

Mange bekymringsmeldinger fra lærere

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, tror ikke trebarnsmoren fra Sandnes er alene om å være redd for smittespredning når skolene og barnehagene åpner.

– Den største utfordringen er faktisk å skape trygghet hos de involverte, sier han.

USIKKER: Steffen Handal i Utdanningsforbundet forteller at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av gjenåpningen av skoler og barnehager. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Handal forklarer at det også er mange lærere som opplever stor usikkerhet i forbindelse med gjenåpningen og at Utdanningsforbundet har fått inn mange bekymringsmeldinger.

– Veldig mange har spørsmål og veldig mange er engstelige eller bekymret og noen er til og med redde.

Han skulle aller helst sett at lærerne fikk lengre tid på å forberede seg på den nye skolehverdagen. Nå forventer Handal klare nasjonale retningslinjer fra myndighetene.

Retningslinjer og kjøreregler utarbeides nå av Folkehelseinstituttet og vil offentliggjøres om få dager, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad. De vil i hovedsak gå ut på at syke barn og ansatte ikke skal gå på skole og i barnehage.

– Og så vil det bli gitt føringer på godt smittevern som går på dette med håndvask til hvor mange barn som kan være sammen. Det kan være restriksjoner på gymtimer og den type aktivitet hvor man samler mange.

Nakstad sier han ikke kjenner detaljene, men at poenget med retningslinjene er at man skal ha minimalt med smitte inn i skoler og barnehager.

– Liten sannsynlighet for smitte i barnehage eller skole

Den assisterende helsedirektøren sier han håper alle vil slutte opp om gjenåpning av skoler og barnehager, men at han har forståelse for at mange er bekymret.

– Særlig forstår jeg den bekymringen hvis man er i en skole- eller barnehagekrets der det er en del smitte, men nå er situasjonen i Norge sånn at det ikke er veldig mye smitte fra dag til dag. Tallene blir bedre og bedre og sannsynligheten for sykdom i barnehage eller skole er veldig liten de fleste steder, sier Nakstad.

Trebarnsmoren fra Sandnes, Veronica Lint, viser til at det er lite smitte i Rogaland nå, men hun står likevel ved sitt valg.

– Det handler både om at barna kan bli syke og de ansatte i barnehagen og skolen. Alt rakner om mange skulle bli smittet der, sier Lint og legger til at hun har snakket med ganske mange foreldre som vil gjøre som henne.

Alenemoren, som selv er i risikogruppen og har lungeproblemer, har tre unger fordelt på en i barnehage, en i tredjeklasse og en i sjetteklasse på skole.

Hun forklarer at hun heldigvis har mulighet til å være hjemme ettersom hun for tiden er arbeidsledig, og har forståelse for dem som velger annerledes.

Barneombud Inga Bejer Engh sier hun forståelse for at noen foreldre har kroniske sykdommer som kan gjøre dem engstelige for å sende barna tilbake til skolen.

– Da må man ta det i den enkelte sak. Snakke med legen, snakke med skolen og finne gode tiltak for den familien, sier hun.

Barneombudet sier at retten til undervisning er nedfelt i barnekonvensjonen, og en barns viktigste rettigheter.

– Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta og ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sier Bejer Engh.

20 000 underskrifter mot gjenåpning

I skrivende stund har 19 766 personer skrevet under på underskriftskampanjen «Nei til åpning av skole/bhg etter påske».

Initiativtaker Serianne Teigen forteller at hun ble helt uvel da hun hørte at skolene skulle starte opp igjen.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE: Serianne Teigen, her med datteren på seks år, startet en underskriftskampanje mot gjenåpningen av skoler og barnehager etter påske. Foto: Privat

– Jeg ville ikke sitte på rumpa og ikke gjøre noe. Folk blir bare mer og mer smittet, og det kommer til å ta helt av etter påske. Det blir fortsatt hjemmeundervisning på min seksåring, sier Teigen.

– Hva er det du er redd for?

– Unger er smittebærere og vi har nær familie som er i risikogruppen. Jeg tenker også at dersom hun blir en smittebærer, og det viser seg at hun smitter andre, hva vil hun selv føle og tenke? Jeg tror det er håpløst å holde seksåringer på avstand på skolen. Det sier seg selv, det går ikke.

Teigen forteller at tilbakemeldingene på kampanjen, som ble startet for en uke siden, i all hovedsak er positive, men at de som ikke er positive argumenterer for at noen barn ikke har det bra hjemme.