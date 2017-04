Tre siktet for vold mot politiet etter hjemmefest i Bergen: – Tilløp til opptøyer

Politiet i Hordaland meldte natt til søndag om at en fest i Glasskaråsen var ute av kontroll og at de sendte en patrulje dit. Da politi kom til stedet fant de mellom 60 og 70 ungdommer, og det politiet selv beskriver som «fullstendig kaos».

Politiet ba om å få snakke med eieren av huset, men stemningen ble så aggressiv at politiet måtte trekke seg tilbake. Kort tid etter returnerte politiet med opptil 10 patruljer, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vest politidistrikt til NRK.

– Stemningen var særdeles amper. Det var ingen som ønsket å etterkomme politiets pålegg om å forlate festen. Det ble kastet stein, flasker og snøballer på politiet.

Politikvinne sparket

– De gikk løs på noen biler, inkludert en politibil. Det oppstod slåssing med de involverte der, og en tjenestekvinne ble sparket av en av festdeltagerne mens hun lå nedem sier Eidsnes.

I tillegg skal en mannlig politibetjent ha blitt i fingeren av en av festdeltagerne.

Politiet meldte etter festen at «en del ungdommer er pepret – flere arrestert». Totalt sju ungdommer, både jenter og gutter, ble satt i arresten. Tre av de pågrepne er siktet for vold mot offentlig tjenestemann, opplyser leder for fellesoperativ enhet i Vest politidistrikt, Morten Ørn, til NTB.

De fire andre ble innbrakt etter politiloven. Politiet vurderer om også disse fire skal siktes for lovbrudd, opplyser Ørn.

– Tilløp til opptøyer

Alle sju blir avhørt søndag. Eidsnes opplyser at de yngste festdeltagerne var med mot 17 år.

– Slik vi ser det er dette noe annet enn en ordinær ordensforstyrrelse. Her har det gått litt over stor, det virket noe organisert, og det var tilløp til opptøyer. Det var en særdeles amper stemning der oppe.

Politiet omtalte natt til søndag festen som en «slippfest for russen» på en privat adresse. Ørn mener imidlertid betegnelsen er uheldig.

– Vi er opptatt at det skal omtales som en privatfest. Det var russ til stede på festen, men de var i mindretall. Vi ser på dette som en isolert hendelse. Dette var en hjemmefest som gikk over styr, sier Ørn.

Bråk og fyll

Norge er for alvor inne i russetida, og politiet i Asker og Bærum mottok natt til søndag flere klager på støy fra russebusser i Sandvika og området rundt Eiksmarka.

– Vi følger opp klagene ved ledig kapasitet, opplyser de.

Politiet i Telemark fikk flere klager på russ både i Skien og Porsgrunn, der politi på stede påla ungdommene å dempe seg, rydde opp og deretter fjerne seg. På Liertoppen i Buskerud ble to russebusser bortvist etter å ha spilt musikk på «full guffe».

Også i Finnmark meldes det om at flere personer er bortvist fra russearrangement.

Politiet i Vestfold melder at en mann i 30-åra fikk et forelegg på 2550 kroner for å ha kjørt med for mange personer i en russebuss ved Sandefjord. Politiet i Asker og Bærum skrev ut to forenklede forelegg og en anmeldelse på grunn av for mange passasjerer i russebusser der, og gjør det klart at de har nulltoleranse for overtredelse av reglene.