Tre siktet for medvirkning til salg av narkotika etter Oslo-skytingen

Politiet i Oslo aksjonerte natt til søndag mot en leilighet på Grønland i Oslo. Aksjonen skal ha vært rettet mot et miljø som driver salg av narkotika.

Nå er tre menn siktet for medvirkning til salg av narkotika, skriver politiet i en pressemelding.

Advokat Arild Humlen stiller seg imidlertid spørrende til siktelsen. Han er oppnevnt som forsvarer for en av de siktede.

– Min klient forstår ikke siktelsen og han forstår ikke bakgrunnen. Den er vag, sier han.

Humlen etterlyser mer informasjon fra politiet i Oslo.

– Det er vagt hva politiet egentlig mener.

Ble skutt ved et uhell

En 22 år gammel mann ble skutt under aksjonen.

Skuddet skal ha blitt avfyrt ved et uhell, ifølge Spesialenheten som nå etterforsker hendelsen.

Mannen skal ha fått alvorlige skader. Men politiet har enda ikke gått ut med helsetilstanden til vedkommende.

Politiet i Oslo vil foreløpig ikke kommentere saken utenom pressemeldingen. De henviser til Spesialenheten.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med forsvarerne til de to andre som er siktet i saken.

– Min klient forstår ikke siktelsen, sier forsvarer Arild Humlen til NRK. Han etterlyser mer informasjon fra politiet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Lars Eie / NRK

Forsvarer: – Ubegripelig

Klienten til Humlen er sterkt preget etter skytingen natt til søndag.

– Det var en sjokkerende opplevelse. Han er sterkt preget. Han har vanskeligheter med å gi en sammenhengende, god forklaring om detaljer, sier advokaten.

– Så langt synes denne saken å være litt ubegripelig.

– Aldri vært borti før

Marius Bækkevar er leder i Oslo politiforening. Han sier at det er sjelden politiet skyter noen ved et uhell.

– Det har jeg ikke vært borti før, at utilsikta skudd har truffet og gjort skade. Jeg vil si det er sjelden.

Han sier at polititjenestepersonen som avfyrte skuddet, får hjelp av advokat.

– I denne sammenheng har vi bidratt med juridisk bistand etter en søknad. Derfra har advokaten som vi har anbefalt tatt rådgivningen med den det gjelder.

Den 22 år gamle mannen skal ha blitt skutt av politiet inne på et leilighetshotell på Grønland i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB

Håper å gjenopprette tillit

Forrige uke ble politimannen som var tiltalt for politivold på Kongsberg, frikjent.

Politimannen sto tiltalt etter å ha slått med knyttet neve mot Kevin Simensen, sprayet ham med pepperspray, og deretter slått ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

I frifinnelsen påpeker tingretten at det må være rom for skjønn, og at det for politifolk må gis rom for feilvurderinger uten at det kan konstateres at personen har begått en straffbar handling under oppdrag.

Vådeskuddet mot en 22-åring i helgen, kan påvirke folks tillit til politiet, mener Bækkevar i politiforeninga.

– Det er selvfølgelig veldig uheldig at man avfyrer skudd utilsikta, sier Bækkevar til NRK.

– Det er jo litt spesielt at det skjer i samme tidsrom. Og det ville vært rart synes jeg, om det ikke hvert fall på kort sikt, vil ha noe å si for tilliten til politiet. Men jeg håper jo at når begge disse sakene er ferdig behandlet i rettssystemet og granska, at det da gjøres grep som gjenoppretter den tilliten som måtte være tapt.

Leder i Oslo politiforening Marius Bækkevar håper tilliten til politiet vil forbedres på sikt. Foto: Ketil Kern / NRK

De siktede er løslatt

De siktede ble løslatt etter å ha avgitt forklaring for politiet mandag.

– Vi kan bekrefte at de er løslatt, men at det fortsatt er siktelser på narkotikaovertredelse, opplyser politiadvokat Cathrine Sandnes via pressesjef Unni Grøndal til TV2.

– Jeg har vært i kontakt med min klient, som er løslatt. På generelt grunnlag kan jeg si at når politiet ikke har tilstrekkelig skyldgrunnlag for pågripelse, er det riktig å løslate, sa mannens forsvarer Arild Humlen til VG.