Tre ansatte i Palestinske Røde Halvmåne er drept i Gaza de siste tre dagene.

Det opplyser Røde Kors fredag kveld.

– Det vi vet, er at to ansatte og en frivillig har blitt drept mens de utførte livreddende arbeid, tilknyttet Røde Halvmåne-sykehuset i Gaza.

Det sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, til NRK.

De føyer seg inn i en dyster statistikk over drepte hjelpearbeidere. Siden krigen startet 7. oktober har 14 ansatte og frivillige fra Røde Kors-nettverket blitt drept.

– Vi begynner å gå tom for ord for å beskrive den desperate situasjonen, sier Mjærum.

Samtidig er han full av beundring for helsepersonell som fortsatt befinner seg i Gaza.

– For alle de menneskene som med fare for eget liv gjør det de kan for å hjelpe innbyggerne i Gaza.

Fra Khan Younis til Rafah

Forsvarsminister Yoav Gallant hevdet torsdag at Israel har nedkjempet Hamas i Khan Younis.

Under et besøk hos israelske styrker i Khan Younis sa han at israelske styrker vil bevege seg videre mot Rafah, helt sør i Gaza.

– De har ikke våpen, de har ikke ammunisjon. De har 10.000 drepte terrorister og 10.000 andre terrorister som er såret. Hamas har opplevd et alvorlig slag og er svekket, sa Gallant.

Ifølge FN-organisasjonen UNRWA er opp til 1,7 millioner personer i Gaza på flukt i eget land.

Over halvparten skal være i Rafah.

Det er ikke bare israelske styrker som beveger seg sørover fra Khan Younis. Det samme gjør palestinske flyktninger, som forsøker å komme seg unna de verste kamphandlingene. Foto: Mahmud Hams / AFP

Bruker gamle smittedrakter

Bilder fra Rafah fredag viser en desperat situasjon blant palestinerne.

Flere steder kan man se både barn og voksne gå rundt i hvite beskyttelsesdrakter.

Ikke for å beskytte seg mot smitte, men for å holde varmen.

Smitteverndrakter fra koronapandemien har fått et nytt formål i Gaza. Nå brukes de for å holde varmen. Foto: Mahmud Hams / AFP

Jens Lærke fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) beskriver situasjonen i Rafah som «en trykkoker av fortvilelse».

Over 27.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden oktober, 70 prosent av dem kvinner og barn.

Flere steder må barn og voksne vasse gjennom dype vannpytter for å hente mat. Regntøy er en sjeldenhet i Rafah. I stedet må barn og voksne ty til andre løsninger for å holde regnet unna. Og barnevogner kan brukes til å frakte drikkevann, ikke bare mennesker.

Flykter for åttende gang

Stadig flere palestinere befinner seg nå i Rafah. De flykter dit, i forsøk på å komme seg vekk fra de verste kampene.

To ansatte fra Norges Røde Kors er også i Rafah. De har fortalt om en familie som nå er på flukt for tiende gang siden krigen startet; en annen familie for åttende gang.

– Nå er det ingen trygge steder igjen å flykte. I starten kunne de flykte mot sør til litt tryggere steder, nå er det ikke trygt i sør, sier Mjærum.

De Røde Kors-ansatte forteller også om økende desperasjon og frykt blant befolkninga.

– Det gjør at det er en veldig anspent situasjon i Gaza nå. Det skal lite til før det oppstår tumulter og konflikt om mat, sier Mjærum i Røde Kors.

De beskriver også økte kamper rundt sykehusene i Gaza, noe som gjør at pasienter ikke når fram til sykehusene.

– Ambulansene får heller ikke kjørt ut og hentet skadde, på grunn av det bombardementet som nå pågår, forteller Mjærum.