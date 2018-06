Tre menn satt fengslet i 15 dager – på grunn av kommafeil

– Dette viser at min klient hadde rett da han sa at han ikke vedkjente seg beløpet, sier forsvarer Jørgen Løvdal.

De tre rumenske mennene i 20-åra kom til Norge kort tid før de ble pågrepet av politiet 22. mai.

Nå viser det seg at de ble varetektsfengslet og siktet for grovt heleri på feil grunnlag. I går ble alle tre løslatt og siktelsene mot dem ble henlagt.

– Det stemmer. Det har fått store konsekvenser for de tre mennene og det syns vi er veldig beklagelig, sier politiadvokat Kai-Gunnar Nygård ved Oslo politidistrikt.

En kommafeil

Mennene ble arrestert mens de var i ferd med å sette opp et såkalt koppespill i Oslo sentrum, der en mann flytter rundt på en kule inne i tre kopper, mens tilskuere kan vedde penger på hvilken kopp kulen er i. Spillet er regnet som ulovlig.

Etter pågripelsen fant politiet at de tre mennene hadde overført store pengebeløp til Romania, bare dager etter at de kom til Oslo. Mennene hadde ikke arbeid i Norge, og politiet mistenkte derfor at pengene kom fra ulovlig aktivitet. To av mennene ble siktet for grovt heleri, mens den tredje ble siktet for heleri fordi hans pengeoverføring var av et mindre beløp.

Hver for seg overførte de 435.000 kr, 241.000 kroner og 47.500 kroner, ifølge valutaregisteret.

I går oppdaget politiet at dette var en kommafeil, der hvert beløp hadde fått to nuller for mye. De riktige beløpene var altså 4350 kroner, 2410 kroner og 475 kroner.

Eller 4350,00 kroner, 2410,00 kroner og 475,00 kroner, for å være presis.

– Vi gjorde undersøkelser på vekslingskontoret der beløpene ble levert inn. Kvitteringene derfra viser at beløpene var ett hundredels så store som beløpene oppgitt i valutaregisteret, sier politiadvokat Nygård.

POLITIADVOKAT: Kai-Gunnar Nygård er en av flere politiadvokater som har behandlet saken. Han ba om at de tre rumenske statsborgerne ble løslatt fra varetekt i går. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Blir ettergått

De vet ikke om feilen er begått ved vekslingskontoret, men dette blir gjennomgått av valutaregisteret, ifølge politiadvokaten.

Feilen ble nevnt av en av de siktede, en mann på 26 år, allerede i fengslingsmøtet. Han forklarte at han hadde overført 4350 kroner, og at det var feil dersom det sto at han overførte 43.500 kroner. Dette ble han ikke trodd på av tingretten, men hans forsvarer krevde at politiet la fram mer dokumentasjon.

Dagen etter fengslingen sendte advokat Jørgen Løvdal brev der han presiserte hvilke ytterligere etterforskningssteg han krevde av politiet.

– Jeg ba om fullstendig utskrift fra valutaregisteret, at det ble hentet inn original kvittering fra vekslingskontoret, og at eventuell videoovervåkning fra stedet ble undersøkt, sier Løvdal.

De tre mennene satt to døgn i politiets varetekt, og var fengslet i 13 dager etter dette, inkludert dagen de slapp ut.

– Jeg vil søke om erstatning for uberettiget straffeforfølgning på vegne av min klient, sier advokat Løvdal.

– Skal ha 400 kroner døgnet i erstatning

– Min klient fastholdt at han var uskyldig og at han aldri hadde vært borti så store summer. Han var sjokkert over den påstanden, sier advokat Celina Therese Ekholt.

Hennes klient, en 22-åring, skulle ha overført 243.000 kroner ifølge valutaregisteret, mens det egentlige beløpet var 2430 kroner. Ifølge Ekholt har de tre mennene krav på erstatning.

I utgangspunktet er det snakk om 400 kroner for hvert døgn varetektsfengslet etter tingrettens fengslingskjennelse, samt 1500 kroner for døgnene i politiets varetekt før dette.

– Vi ser det som svært uheldig at flere menn satt fengslet i to uker. Når det gjelder erstatning, så er det noe min klient har krav på. Jeg fikk inntrykk av at han synes det var en veldig stor psykisk påkjenning å sitte i Oslo fengsel, sier Ekholt.

Gikk mot lynrask rettssak

I tingretten varslet politiet at de ønsket å føre sakene i det såkalte «hurtigsporet», en ordning der politiet forsøker å få gjennomført en straffesak i retten så raskt som mulig. Ordningen benyttes gjerne i saker med utenlandske statsborgere uten tilknytning til Norge, og ville innebære at saken kunne komme for retten innen noen uker etter fengslingen.

Til NRK opplyste politiet at de hadde mål om å få berammet rettssak i Oslo tingrett et par uker etter fengslingsmøtet 24. mai.

– Påtalemyndigheten varslet at de planla å gjennomføre rettssaken i «hurtigsporet» uten videre etterforskning, da de mente at saken var klar til å ta ut tiltale. Dersom vi ikke hadde bedt om disse etterforskningsskrittene, ville det vært en stor risiko for at de siktede kunne bli uskyldig dømt, sier advokat Løvdal.

– Dersom rettssaken hadde blitt gjennomført, ville det innebære en stor fare for de siktedes rettssikkerhet.

OSLO FENGSEL: To av mennene satt varetektsfengslet i Oslo, mens den tredje satt på Ullersmo. De ble løslatt i går ettermiddag. Foto: Olav Juven / NRK

– Hadde på blokka

Politiadvokat Kai-Gunnar Nygård er en av flere politiadvokater som har behandlet saken, og har derfor ikke inngående kjennskap til hvilke undersøkelser politiet hadde planlagt å gjennomføre.

– Ved fengsling var det planlagt å få rettssaken satt om nærmere to uker. Var det mulig at saken kunne ha gått til retten uten at denne feilen hadde blitt oppdaget?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, fordi jeg ikke har inngående opplysninger om saken. Det eneste jeg kan si om det, er at vi hadde på blokken at dette var opplysninger vi måtte sjekke, sier Nygård.

– Politiet har jo ettergått dette og sett at det var en kommafeil. Konsekvensen av det var at de tre ble umiddelbart sluppet ut i går, sier politiadvokaten.

Han understreker at politiet beklager dette overfor de tre mennene, og at feilen ettergås for å få klarhet i hva som gikk galt.