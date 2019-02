Tre menn knivstukket i Oslo sentrum

Politiet har flere patruljer på plass i området Storgata/Brugata i Oslo sentrum etter at de fikk melding om slagsmål og knivstikking like etter klokka 02 natt til søndag.

Den første meldingen gikk ut på at en mann er stukket med kniv og lå på bakken, mens en annen person ble sett løpende fra stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Kritisk skadd

Da nødetatene kom fram, ble den skadde raskt tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt rett til operasjonsbordet på Ullevål sykehus.

Sykehuset bekrefter overfor NTB at han er stukket med kniv. Han skal være alvorlig skadd, opplyser politiet. Overfor NRK bekrefter operasjonsleder Vidar Pedersen at en av mennene er kritisk skadd.

Like etter fikk politiet melding fra legevakta om at to andre menn var kommet dit med stikkskader. Begge disse knyttes til slagsmålet i Storgata.

Operasjonslederen opplyser at to av de skadde er i begynnelsen av 20-årene, og de tredje er i begynnelsen av 30-årene.

De to som ikke er kritisk skadd, vil bli avhørt så raskt som mulig, for å avklare eventuell gjengtilhøringhet, opplyser han.

Etterlyser mann nr 4

Vitner skal ha sett ytterligere en person løpende fra stedet, og politiet har etterlyst vedkommende.

Krimteknikere er i gang med å sikre spor på stedet.

Foto: Frank Evensen/Photorunner