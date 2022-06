Tre drept og minst 50 skadet i togulykke i Missouri

Tre personer har mistet livet og minst 50 er såret. Det opplyste utrykningspolitiet i Missouri til pressen mandag kveld.

Ifølge togselskapet Amtrak var det rundt 243 passasjerer og 12 besetningsmedlemmer om bord, da ulykken skjedde.

Toget kolliderte med en lastebil som krysset sporet på en overgang nær byen Mendon, mandag ettermiddag amerikansk tid.

Åtte vogner og to lokomotiver veltet av skinnene.

– Alt skjedde i sakte film. Det begynte å gynge og gynge, og så riste og så plutselig, alt dette støvet gjennom vinduet mitt, sier passasjeren Robert Nightingale til CNN.

Nightingale var ikke skadet, men toget hadde falt over på siden hvor hans kupé var, han kunne derfor ikke komme ut av vinduet. Men han kom seg ut på den andre siden av toget, hvor flere klatret ut.

Rester av den ødelagte lastebilen, dert veltede toget i bakgrunnen. Foto: Dax McDonald / AP

Toget var på vei fra Los Angeles til Chicago da ulykken skjedde.

Dette er den andre ulykken Amtrak har på to dager. På søndag traff et tog med 85 passasjerer om bord et kjøretøy i California. Da ble tre personer drept og to alvorlig skadet, men de var alle i det andre kjøretøyet.