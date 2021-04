Tre år gammal gut døydde i tragisk ulykke

Politiet fekk melding om ei alvorleg ulykke ved ei verksemd på Knapphus i Vindafjord kommune i Rogaland like over 1530 torsdag. Ein tre år gammal gut var påkøyrd. Då naudetatane kom fram, blei det klart at guten hadde omkomme.

Dei pårørande er varsla om dødsfallet, opplyser politiet.

– Politiet kom på staden og har sett i gang etterforsking. Vi har gjennomført avhøyr og sikra spor på staden. No vi ventar også på kriminalteknisk bistand for å hjelpe oss vidare i etterforskinga, seier operasjonsleiar Toralv Skårland til NRK.

Politiet har gjort avhøyr og sikra seg spor på ulykkesstaden. Slik det ser ut no, dreier dette seg om ei tragisk ulykke. Foto: Thomas Halleland / NRK

Ein mann i 30-åra har status som mistenkt i saka, opplyser politiet i ei pressemelding. Men alt tyder på at dette var ei tragisk hending.

– Slik hendingsgangen ser ut no, handlar dette om ei tragisk ulykke, seier Skårland.