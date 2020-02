Tre ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus smittet av koronaviruset

De første meldingene gikk ut på at først én ansatt og så én til ved Ullevål sykehus var smittet av det nye koronaviruset. Alle pasienter som har vært på øyeavdelingen i perioden mandag 24. februar til fredag 28. februar er blitt oppfordret til «å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt». Øyeavdelingen ligger i et eget bygg på sykehusområdet.

Pasientombud Anne-Lise Kristensen sier hun mener Ullevål sykehus burde ha bedt en ansatt holde seg hjemme i karantene fram til det var avklart om vedkommende var smittet.

Tre ansatte ved øyeavdelingen er smittet

Medisinsk fagdirektør ved sykehuset, Hilde Myhren forteller lørdag ettermiddag at sykehuset nå har tre ansatte ved øyeavdelingen som er bekreftet smittet. De to siste smittede har ikke vært utenlands.

– Det er sannsynlig at de to er smittet av den første ansatte som var smittet hos oss, sier Myhren.

Flere enn 50 ansatte er satt i karantene. De må belage seg til å bli der i 14 dager.

– Arbeidet nå går på å spore opp om det er andre smittede. Det er tatt prøver av 28 ansatte, forteller hun.

Det er foreløpig ikke meldt om noen syke pasienter.

Myhren sier de har ringt til rundt 200 pasienter og at de er cirka halvveis i dette arbeidet.

– Vi har to biler med sykepleier kjører ut til pasienter i Oslo for å teste dem.

– Hva med familiene til de som har vært på øyeavdelingen?

– Det gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle.

Oslosykehuset startet dialog med Haukeland og Trondheim for mulig bistand. På spørsmål om de har kontroll på situasjonen svarer Myhren at de har kontroll i form av at de vet hvem som har vært på jobb og hvem som har hatt kontakt med de smittede ansatte.

Foto: Olav Døvik / NRK

Sykehuset forholdt seg til Folkehelseinstituttets veiledning

Den første ved sykehuset som fikk påvist koronasmitte hadde nylig vært i Nord-Italia. Vedkommende var på jobb på øyeavdelingen mandag og tirsdag før han eller hun utviklet lette luftveissymptomer. Den ansatte ble anbefalt å ikke ta prøver og gikk på jobb, men ble sykmeldt onsdag.

Lørdag ble det kjent at ansatt nummer to ved Ullevål sykehus var blitt smittet. Det er foreløpig ikke klart om denne kollegaen er blitt smittet her i Norge, eller om vedkommende har vært på reise utenlands.

På spørsmål om hvorfor den første smittede ikke ble virustestet med én gang, har sykehuset svart at man der har forholdt seg til Folkehelseinstituttets retningslinjer i forhold til symptomer og testregime.

Medisinsk fagdirektør ved sykehuset, Hilde Myhren sier at det i ettertid er lett å se at det var en uheldig avgjørelse å ikke be den ansatte om å holde seg hjemme.

Har utsatt pasienter for smittefare

Pasientombud Anne-Lise Kristensen reagerer sterkt på at Ullevål sykehus har utsatt pasienter for smittefare.

– Jeg forventer at det er strengere krav til helsepersonell enn det er til resten av befolkningen. De skal møte pasienter i ganske møter pasienter i ganske sånne intime situasjoner, tett på. De møter pasienter som kanskje er dårlige i utgangspunktet.

Hun mener det er bra at deler av sykehusets øyeavdeling nå er stengt og sier det nå er viktig å faølge ekstra godt med.

– Dette kan få følger andre steder også, hvis man ikke er ekstra årvåken og passer på at helsepersonell ikke kommer på arbeid hvis det er fare for smitte.

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015

Poliklinikken ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus ble stengt lørdag etter at to ansatte har testet positivt for korona. Foto: Olav Døvik / NRK