Travel natt for politiet

En mann ble truet med kniv på Schous plass i Oslo natt til søndag. Politiet i Oslo meldte på Twitter at gjerningspersonen hadde også ropt svært nedsettende bemerkninger om fornærmedes seksuelle legning.

– Han ble ikke fysisk skadd, men ble selvsagt preget av hendelsen, sier operasjonsleder Mange Olsvoll i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har avhørt vitner til hendelsen og opprettet sak på trusler og hatkriminalitet. Ingen er pågrepet i saken.

Tidligere ble det meldt om et masseslagsmål på Kontraskjæret og en episode på Aker Brygge der en mann måtte legges i jern, som de mest alvorlige.

Selv om mange mennesker samlet seg ute i parkene i Oslo, har det ikke kommet mange klager rundt det.

Mye festbråk

Derimot har det kommet mange meldinger om hjemmefester med for høy musikk. Politiet har ikke hatt kapasitet til å ta håndtere alle.

– Noe har vi løst via telefonen, og i noen tilfeller har vi sendt ledige patruljer ut, sier Olsvoll.

Flere politidistrikt melder om det samme.

– Fra klokken 23:00 til 03:30 har vi hatt 30 meldinger om forstyrrelse av natteroen i Innlandet. Vi har ikke hatt mulighet til å reise på alle, men vi har vært på noen og bedt folk dempe musikken og støynivået. Det har blitt etterkommet, melder politiet Innlandet.

Foto: Twittermelding fra politiet Innlandet

I Trøndelag melder politiet om 20 talls melder om forstyrrelser av natteroen. De fleste i Trondheim.

I Mosjøen måtte politiet rykke ut til et utested etter at en person ble slått ned. Vedkommende ble fraktet til legevakt med lettere skader.

Politiet fikk avsluttet en ungdomsfest i fjæra i Tromsø natt til søndag.

– Det var mange berusede ungdommer, angivelige også mindreårige, tvitret Troms politidistrikt.

Også i Kristiansand avsluttet politiet en fest etter melding om slagsmål mellom to-tre personer.

Ved Stranda i Møre og Romsdal avsluttet politiet en fest i en leilighet som blant annet var til sjenanse for et sykehjem.

Øst-politidistrikt melder også om en lang rekke med klager på musikk og feststøy.

Politiet har bare kunne følge opp noen av disse, da andre oppdrag har vært prioritert høyere, skriver politiet i Øst på Twitter.

I Sør-Vest har politiet registrert 27 meldinger på forstyrrelser av natteroen.

I Halden ble en mann i 20-årene innbrakt til arrest og anmeldt etter at han deltok i et slagsmål og bet en polititjenesteperson da politiet tok kontroll på ham.

Flere båtførere fikk bot

Flere er også pågrepet for fyllekjøring, både med bil og båt.

I Kristiansand ble totalt fire båtførere natt til søndag stoppet i Byfjorden og anmeldt for å ha ført båt i beruset tilstand. I tillegg fikk sju andre forelegg for manglende lanterneføring og flytemidler. For øvrig var det flere andre båtførere som blåste til like under lovlig verdi, melder Agder politidistrikt.

I Stavanger ble det dramatisk da politibåten kontrollerte en båtfører i Vågen. Han forsøkte å unndra seg kontroll ved å hoppe på land, men ble stanset, blåste over lovlig verdi og ble tatt med for utåndingsprøve.

I Kragerø kontrollerte politibåten åtte båtførere og ga forenklet forelegg til en som ikke hadde på lanterner og en som ikke brukte redningsvest.