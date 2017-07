Travel helg for politiet – flere alvorlige voldshandlinger

En 24-åring er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer natt til søndag ved utestedet Blå i Oslo. Ingen av de fire ble alvorlig skadd.

– Det er en person som er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er i dialog med sin forsvarer, og vi håper å komme i gang med avhør så raskt som mulig, sier sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo, Grete Lien Metlid, til NTB.

Til NRK sier mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, at han erkjenner å ha forårsaket grov kroppsskade. Han oppgir at årsaken var at han ble bortvist fra utestedet.

Flere hendelser i Skien

I Skien ble en mann i 30-årene funnet død i en leilighet lørdag kveld. Politiet etterforsker saken som sannsynlig drap og Kripos er koblet inn. Ingen er pågrepet eller siktet, har politiet opplyst i en pressemelding.

En mann i 50-årene ble fredag funnet alvorlig skadd i en leilighet i samme kommunale leiegård som den avdøde 30-åringen. Politiet mistenker at mannen er utsatt for vold, men tror ikke det er en sammenheng mellom 50-åringen og den avdøde mannen i 30-årene.

Voldtektsanmeldelser etter festivalhelg

I Kongsberg er tre menn er siktet for å ha voldtatt en ung kvinne i sent fredag kveld. Det er ukjent om hendelsen skjedde i forbindelse med jazzfestivalen som fant sted i byen i helgen, men ifølge politiet skjedde voldtekten i Kongsberg sentrum.

De tre mennene er i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. Den fornærmede kvinnen er i slutten av tenårene, opplyste politiet lørdag.

Politiet i Larvik etterforsker også en mulig voldtekt. En ung jente fortalte at hun hadde blitt voldtatt på festivalcampen til Stavernfestivalen natt til søndag. En mann er pågrepet.

Flere knivhendelser

På Kløfta ble to menn søndag morgen sendt til sykehus etter at en tredje mann knivstakk begge. Mennene ble ikke livstruet skadd, og politiet mistenker at det har vært et basketak mellom de tre mennene.

I Fredrikstad ble en mann og en kvinne knivstukket natt til søndag. De to ble funnet utenfor en leilighet. Kvinnen var ved bevissthet og mannen lettere skadd, opplyste politiet på Twitter. Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet inne i leiligheten.

I Sandnes ble en kvinne i 65-årsalderen ranet med kniv midt på lyse dagen. Ranet skal ha skjedde ved Soma skole.

Også i Oslo er to personer innlagt på sykehus etter en knivhendelse. De to mennene havnet i slagsmål med kniv i oppgangen til et bygg på Sinsen lørdag ettermiddag. Ingen av dem skal være alvorlig skadd.

En fastfoodansatt i Bergen skal trukket kniv etter at han tok en øl i arbeidstiden på naboserveringsstedet og havnet i krangel med de ansatte. Hendelsen skjedde natt til søndag og mannen i 40-årene ble pågrepet av politiet.

En mann i 30-årene i Tromsø fikk søndag et blodig kutt i pannen etter å ha blitt slått med en batong. To menn i 20- og 30-årene er pågrepet i saken.