Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Vi mener Statens vegvesen bør få velge mellom de typene rekkverk som finnes på markedet for å bygge så mye møtefri veg som mulig. Det kan spare liv, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet.

Forbundet het tidligere Landsforeningen for trafikkskadde, og representerer mennesker som er skadd i trafikkulykker.

Vaierrekkverkene har vært omstridt i Norge i mange år. I dag finnes det noen få mil med veg som ble utstyrt med vaierrekkverk før forbudet ble innført i 2006.

Motorsyklister mot vaierrekkverk

Et stykke av E6 i Østfold har denne rekkverkstypen. For to uker siden sa den erfarne ambulansesjåføren Per Andresen til Aftenposten at rekkverkstypen fungerer godt og ikke er spesielt farlig for motorsyklister.

Norsk Motorcykkel Union er sterkt imot vaierrekkverk, og mener organisasjonen var avgjørende for at det ble stopp i monteringen av nye rekkverk.

Morten Hansen, Norsk Motorcykkel Union. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Hvis man kjører inn i det stående, så har vaierrekkverket en lei tendens til hekte seg fast i motorsykkelen og holde motorsykkelen fast. Det skiller det fra et betongrekkverk eller stålskinne, der du får en slags skibakke-effekt der du kommer ut i kjørefeltet igjen, sier generalsekretær Morten Hansen.

Svenske veimyndigheter: – Ikke farligere

Svenske veimyndigheter har satset tungt på bruk av vaierrekkverk, og den er den klart dominerende typen til bruk som midtdeler. Også der er motorsyklistene imot bruken av vaier.

Men utredningsleder Jörgen Persson i Trafikverket sier til NRK at vaierrekkverk ikke er farligere enn andre typer rekkverk. Han viser til antallet omkomne motorsyklister i Sverige fra 2004 til 2015.

– Av 500 motorsyklister som omkom i tiårsperioden, så om omkom 57 i møte med rekkverk. Ti av disse igjen omkom i møte med vaierrekkverk brukt som midtdelere. Ingen omkom i vaierbaserte siderekkverk, sier Persson.

Solvik-Olsen ikke overbevist

I fjor ble det ifølge Vegdirektoratet bygd midtrekkverk på 34 kilometer to- og trefeltsvei, i år er det planlagt på bare seks kilometer vei. Statens vegvesen ønsker å kunne bruke vaierrekkverk der det er mest hensiktsmessig, selv om det nå finnes flere rekkverkstyper å velge mellom. Vaierrekkverk regnes som rimeligere å sette opp, men dyrere å vedlikeholde enn andre typer rekkverk.

Men verken Personskadeforbundet eller Vegvesenet får gjennomslag hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi skal ha gode og trygge veier, og det skal og gjelde for motorsyklister. Vi vet at en del motorsyklister ser med gru på vaierrekkverk. Det har også en del høyere vedlikeholdskostnader. Så vi tenker at det vi har i dag er det beste, sier Solvik-Olsen.