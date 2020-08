Trafikkorganisasjon: – Håper folk innser hvor alvorlig det er

– Det er helt forferdelig at et så stort forbilde kjører nesten 60 km/t for raskt og potensielt har vært ruset.

Det sier Henrik Pettersen Sunde, som er talsperson for organisasjonen Ung i trafikken.

Torsdag ble skistjerna Petter Northug stanset etter å ha kjørt i 168 km/t i en 110-sone. Senere ble det funnet narkotika i hjemmet hans. Northug mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Petter Northug ble stanset for råkjøring natt til fredag. Etter mistanke om rus, ransakte politiet boligen hans. Der ble det funnet kokain. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han meldte selv om hendelsen i sosiale medier.

Redd forseelser bagatelliseres

Pettersen Sunde synes saken er «ufattelig trist», men er glad den ikke endte fatalt.

– Man utsetter seg selv og andre for livsfare. Det skjedde heldigvis ingenting her, men jeg håper folk innser hvor alvorlig det er, sier han.

Det er ikke første gang Northug blir tatt for uaktsom adferd i trafikken. I 2014 ble han dømt for fyllekjøring.

Pettersen Sunde frykter at Northugs rolle som forbilde vil føre til at hendelsen blir bagatellisert.

– Jeg frykter at unge som ser opp til ham skal tenke at «det ikke er så nøye». Kanskje folk tenker at hvis Northug gjør det, er det ikke så farlig om de gjør det, sier han.

Les også: Rusmistanke førte til ransakelse av Northugs bolig

Raja: – Uakseptabelt

Også kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) mener at Northugs rolle og en slik sak kan sende feil signal.

– Som idrettsstjerne har man en rolle som forbilde. Å bli tatt med kokain sender et helt feil signal, sier ministeren til Ukeslutt.

Selv om han roser Northug for å legge kortene på bordet, påpeker han at hendelsen er alvorlig.

– Det er ikke akseptabelt at man kjører i den farten politiet sier han ble tatt i. Det er farlig for andre mennesker og for seg selv, sier han.

Raja sier han regner med Idretts-Norge vil ta avstand fra hendelsen.

Tror folk skjønner alvoret

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror generelt at slike hendelser først og fremst har konsekvenser for den som står oppi det.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror saken først og fremst vil ha konsekvenser for de involverte. Foto: Trygg Trafikk

– Det er så ille at jeg blir veldig lei meg på vegne av dem som havner i en slik situasjon. Jeg har jobbet med dette i mange år og har flere ganger sett at kjente folk har blitt tatt for å gjøre dumme ting i trafikken, og det har aldri fått betydning utover for den enkelte, sier han.

Han tror nordmenn ser alvorlig på trafikkforseelser, og at en slik sak ikke vil ha konsekvenser for det.

– De aller fleste forstår sammenhengen mellom fart, rus og ulykker, sier han.

Han forteller at både høy fart og ruskjøring er medvirkende faktorer i flertallet av ulykkene på norske veier.

– For høy fart er den enkeltaktiviteten som bidrar mest til ulykker. Det er også medvirkende faktor i flertallet av dødsulykker. Problemer med høy fart er at det skal så lite til før det kan bli dramatisk. Veldig høy fart hører hjemme på lukket baneanlegg, sier Johansen.

LTN håper på økt fokus

– Vår erfaring er som Trygg Trafikk sin, at ungdommer generelt har nulltoleranse mot kjøring under ruspåvirkning.

Det sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN (Landsforeningen for trafikkskadde i Norge), Per Oretorp.

Han sier de tror og håper saken kan føre til økt fokus på problemet med kjøring under ruspåvirkning.

NRK understreker at Northug fortsatt kun er mistenkt for ruskjøring.

Oretorp sier de er glade for at ruspåvirkede førere blir tatt og fjernet fra trafikken før de forårsaker alvorlige ulykker.

– Dette viser hvor viktig det er at vi har et effektivt UP på veiene også i fremtiden, sier han.