Traaseth etter avgangen: Kritiserer omtale av kvinnelige sjefer

– Jeg bryter nok litt med den tradisjonelle forventningen om hvordan en leder i offentlig sektor skal oppføre seg, sier avtroppende Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth til NRK.

Dette er det første intervjuet hun gir etter at hun i forrige uke offentliggjorde at hun gir seg som toppsjef i organisasjonen neste år.

Det har til tider stormet rundt den profilerte topplederen. Selv mener Traaseth det har å gjøre med at hun har ledet Innovasjon Norge gjennom store endringer, men også det faktum at det er kvinne.

– Ta medieoppmerksomheten, for eksempel, og hvordan jeg omtales. De siste fem årene har det vært lite fokus på arbeidet og resultatene, men mer fokus på form og farge, sier Traaseth.

Hun skynder seg å legge til at oppmerksomhet på grunn av kjønn ikke er galt i seg selv.

– Det er bra med stor interesse for kvinnelige sjefer, men kanskje ikke alltid like bra hvordan vi beskrives. Det har jo kommet bøker og forskning på at vi beskrives annerledes enn mannlige kolleger, sier hun.

– Det har blitt sagt at det var gutteklubben grei som skjøv deg ut av stillingen. Opplever du det slik?

– Det er bare en person som har tatt beslutningen om at jeg skulle være her i fem år, og det er meg selv.

SYNLIG: Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth stikker seg ofte ut i mannstunge forsamlinger. Her fra markeringen av Elektroforeningens 100-årsjubileum i formiddag. Til høyre sitter Bellona-nestor Frederic Hauge. Foto: Hallvard Norum / NRK

Konflikt med styreleder

Traaseth ble hentet til toppjobben i Innovasjon Norge i 2014. I 2016 fikk hun en advarsel fra styret om at hun viste mangelfull rolleforståelse, manglende evne til å ta kritikk og for å komme med problematiske utspill i offentligheten.

Særlig var styret kritisk til et innlegg Traaseth selv skrev på sin private blogg i 2015. Der antydet hun at interne krefter drev en svertekampanje mot henne.

TRAKK SEG: Tidligere styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge trakk seg i mars etter gnisninger med Traaseth. Foto: Trond Isaksen / Innovasjon Norge

– Du mener at du utfordret «det etablerte». Hvem er de?

– Da jeg kom inn i 2014, hadde jeg et klart endringsmandat. Jeg har omorganisert, satt ny retning for selskapet, ansatt ny ledergruppe og gjort mange grep som har forskjøvet den maktbalansen som har vært i mange år.

– Da har du fått deg noen fiender?

– Jeg tror nok ikke alle er like fornøyde, og da vil man kommunisere sin skepsis og sin misnøye. Det har man gjort ettertrykkelig, og det er bra.

I 2017 gikk daværende styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, av etter å ha forsøkt å starte en prosess der Traaseths stilling var tema. I avskjeds-e-posten beskyldte han Traaseth for å skape «konflikter, konfrontasjoner og splid».

– Det er en ganske kraftig salve å få fra sin overordnede?

– Jeg jobbet sammen med tidligere styreleder i fire år og vi fikk til mye sammen. Men det er klart at vi også var uenige i flere saker.

– Du skal ha skapt splid og konfrontasjoner?

– Jeg kan ikke hindre folk i å mene ting om meg, det må de ha frihet og mulighet til å oppsummere. Det betyr ikke nødvendigvis at det stemmer.

Omstridte ansettelser

I sommer ble det igjen bråk etter at milliardærarving Katharina Andresen fikk en midlertidig stilling i Innovasjon Norge. Det ble stilt spørsmål om stillingen ble opprettet som følge av at Andresen i forkant hadde henvendt seg til Traaseth med spørsmål om et mulig engasjement.

Traaseth har selv forklart at hun sendte Andresen videre til HR-direktør Yvonne Fosser, og at hun først ble klar over at Andresen var engasjert da hun leste om det i media.

FIKK JOBB: Ferd-arving Katharina Andresen fikk et vikariat i Innovasjon Norge. Engasjementet er nå avsluttet. Foto: Herman Dreyer / Ferd

Senere ble det reist spørsmål om HR-direktør Fosser selv ble ansatt av Traaseth som en «venninne-ansettelse». De to hadde tidligere jobbet sammen i HP Norge. Traaseth viste til at Fosser ble rekruttert av et hodejegerfirma.

Innovasjon Norge bestilte en ekstern gransking av forholdene, og revisjonsselskapet Deloitte konkluderte med at ansettelsene var innenfor regelverket.

– Deloitte har sett på alle mine ansettelser siden jeg startet i 2014, og de har sett på alle ansettelser i selskapet i siste periode. De er vurdert opp mot gjeldende regelverk og etisk regelverk, om jeg har gjort noe galt her, og det har jeg altså ikke gjort.

Hun sier at hun dog forstår at spørsmålene ble stilt.

– Mediene skal stille slike spørsmål, det er deres samfunnsoppgave. Men når man så har funnet at påstandene ikke er riktige, så får man skrive det også, og det føler jeg mediene har gjort, sier Traaseth.

– Selvfølgelig ikke med samme intensitet, men det tror jeg heller ingen forventer, legger hun til.