Toyota tilbakekaller over 14.000 norske hybrider

Den japanske bilprodusenten Toyota tilbakekaller totalt mer enn 2,4 millioner hybridbiler.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge forteller at bilene kalles inn av den lokale Toyota-forhandleren.

– Norske Toyota-eiere kontaktes

– Det har ikke skjedd noen ulykker i Norge etter at feilen er påvist. Jeg har bare hørt om enkelte tilfeller i USA, der biler har stanset. Vi kontakter nå de norske bileierne for å informere dem om situasjonen, sier Olsen til NRK.

Informasjonssjef Espen Olsen sier de vil henvende seg til norske eiere av Toyota Prius og Auris som er laget mellom 2008 og 2014. Foto: Toyota Norge

Han fortsetter med å fortelle at alle de 14.691 norske bileierne vil få beskjed om en eventuell feil og få skiftet ut softwaren det gjelder.

Det er hybridmodellene Prius og Auris produsert mellom oktober 2008 og november 2014, tilbakekallingen gjelder.

Millioner av biler kalles tilbake

Toyota har oppdaget at feil kan oppstå i disse modellene. Feilen kan i sjeldne tilfeller føre til svikt i de elektroniske systemene og bilene kan så miste motorkraft og stoppe. Styre- og bremsesystemene vil fortsatt virke, men i stor fart vil en slik svikt kunne øke farene for en kollisjon.

Feilen kan finnes i Prius og Auris-modellene produsert mellom 2008 og 2014. Foto: David Zalubowski / AP

Det er hele 2.4 millioner biler som nå kalles tilbake fra markedet. Dette berører 1.25 millioner biler solgt i Japan, 830.000 biler solgt i Nord-Amerika, og 290.000 biler solgt i Europa. Også biler solgt i Kina, Afrika, Oceania og andre regioner er berørt.

Espen Olsen i Toyota Norge sier det som kan skje er at hvis det oppstår feil i softwaren i hybridbilen er at et såkalt "failsafe"-system skal slå inn. Da vil bilen redusere farten ned til 30 kilometer i timen, men fortsatt fungere normalt. Om denne feilen som er funnet slår inn i stor fart kan det føre til ulykker.

– i Norge gjelder dette hybridene Auris og Prius produsert mellom oktober 2008 og november 2014. Det gjelder også for Prius Pluss 7 her i landet, sier Olsen.

Problemer også for en måned siden

Denne tilbakekallingen kommer bare en måned etter at Toyota tilbakekalte over 1 million hybridbiler verden rundt etter å ha avdekket et teknisk problem som kunne føre til brann.

Bilprodusenten presiserer at de ikke har opplevd noen ulykker så langt som følge av problemene i Japan.