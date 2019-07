Tosifret antall mennesker pågrepet etter slåsskamp

Klokka 20.47 fikk politiet melding om at flere personer var involvert i et slagsmål på Bogerud i Oslo. De fikk da melding om at det skal ha blitt funnet en machete.

– Det er ikke funnet skadde på stedet, og ikke funnet noen machete, men på en av de pågrepne er det funnet et knokejern, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt.

Han forteller at mens politiet jobber på stedet, skal det ha blitt ringt flere andre personer, av dem som var involvert i slagsmålet.

– Da ankommer flere personer stedet, som lager et veldig dårlig klima for politiet å jobbe i, ved å blande seg i hva politiet holder på med, og det var en aggressiv stemning, sier Lie.

Han forteller at de anholdte nå er på vei til arresten, og at de vil bli anmeldt for ulike forhold.