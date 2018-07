– Selv gjenstridig ugress som løvetann lider nå, sier gartner Per-Olav Bakke i Planteland.

Han steller parken rundt NRK-huset på Marienlyst, og klør seg i hodet over «elendigheten» han ser rundt seg.

– Der hvor det er skrinn jord, ser vi det tydeligst. Der er plenen helt grå, og jeg vet sannelig ikke om den vil bli grønn igjen selv med mye regn, sier han.

KNUSKTØRT: Dette gresset er helt dødt, men det er kanskje håp for røttene, sier Per-Olav Bakke. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Det er nesten bare ugresset som er grønt nå, sukker han.

– De har kraftige røtter, dypere enn plengresset og sommerblomster. Gamle trær og store busker har heller ikke problemer. De henter vannet de trenger dypt nede.

KLØR SEG I HODET: En del av ugresset holder stand i tropevarmen og gir seg ikke, sukker gartner Per-Olav Bakke. Storsyren (Rumex thyrsiflorus) trives på tørre bakker. Den har dyptgående, kraftige røtter som henter vann langt nede i sandjorda her. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Veksten stagnerer

Den uvanlige varmen og tørken rammer sommerblomstene hardest. Mange er nesten like små som da de ble plantet ut for to måneder siden.

– Varmen gjør at veksten stagnerer nesten helt. De som først ble plantet ut da tropevarmen allerede hadde kommet, kom aldri ordentlig i gang med veksten, forklarer han.

Tørkesommeren har gitt store problemer for landbruket som får avlingene sine kraftig redusert.

For den jevne hageeier er problemet trolig bare forbigående, sier Bakke.

– Gress er helt utrolig. Det kan se helt brunt ut, men er i en slags dvale. Etter 3–4 dager med regn, så er det grønt igjen de aller fleste steder, beroliger han.

– Så gresset er ikke dødt?

– Nei, det skal mye til.

– Men er det slik at ugresset har fått et varig overtak nå?

– Nei, det tror jeg ikke, ler han.

GLEDER SEG TIL EN SKUR: Per-Olav Bakke følger værvarselet nøye og gleder seg til en regnskur natt til søndag. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Bakkes beste tips for folk med små hager, er å helle kokende vann på ugresset, for eksempel langs kantstein og mellom heller. For parker og store hageanlegg er det bare å vente på regnet.

Bakke bruker selv gressklipperen på ugresset.

– Da ser det i hvert fall litt bedre ut, smiler han, og ber oss nyte sommeren så lenge den varer.

Kan bli styrtregn

Meteorologen bekrefter at det er grunn for hagefolk og bønder til å glede seg til helgen.

– Det ser veldig tørt og varmt ut hele uka, men det er økende mulighet for regn til helgen, sier meteorolog Siri Wiberg.

SER REGN KOMME: Prognosene som statsmeteorolog Siri Wiberg og hennes kolleger lager, tyder på at det vil regne lørdag/søndag. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Wiberg sier det er usikkert enda når regnet kommer, men at det kan ende med styrtregn og torden fordi det er ventet veldig høye temperaturer fredag.

– Hvis det kommer nedbør som vi tror, så vil det neppe monne særlig dessverre. I denne varmen vil nok det meste fordampe, og så er det like tørt igjen etter få dager.

– Det vi trenger nå er MASSE regn, men gjerne på natta, smiler statsmeteorologen.