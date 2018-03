Torbjørn Røe Isaksen: – Jeg har ingen mening om hvem som skal være direktør i Innovasjon Norge

– Det nåværende styret har to måneder igjen, og styrelederen fikk beskjed for to uker siden om at han ikke kom til å bli renominert til en nye periode. Da mener jeg det er naturlig å overlate vurderingen av administrerende direktør til det nye styret. Så enkelt er det, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er helt i tråd med gode prinsipper for eierstyring, det er helt i tråd med det Stortinget har satt som rammer, og det er helt i tråd med hva en fornuftig og seriøs eier vil gjøre, fastslår han.

Opptatt av «ryddige prosesser»

NRK møter næringsministeren i den argentinske hovedstaden. Torbjørn Røe Isaksen er i Argentina i forbindelse med at det norske kongeparet er på offisielt besøk i landet.

Samtidig har det stormet rundt administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Søndag kveld ble det klart at styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, trekker seg med umiddelbar virkning. Ifølge Aftenposten, som først omtalte saken, skjedde det fordi Dyb mener næringsministeren stanset prosessen da styret skulle vurdere Traaseths stilling.

Det har fått Ap og Sp til å anklage næringsministeren for brudd på god eierstyring.

Isaksen avviser anklagene.

– Det er selvfølgelig styret i Innovasjon Norge som har det fulle ansvaret for administrerende direktør. Men som eier, er vi opptatt av at vi skal ha gode prosesser. Jeg har formidlet at jeg mener det er naturlig at det nye styret, som er dem som skal jobbe med den administrerende direktøren fremover, tar de vurderingene, sier Isaksen.

INNOVASJON NORGE-SJEF: Anita Krohn Traaseth har ledet Innovasjon Norge siden høsten 2014. Ifølge Aftenposten mangler deler av det nåværende styret i selskapet tillit til Traaseth. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Ikke viktig for meg at Traaseth skal fortsette

– Var det viktig for deg å sørge for at Anita Krohn Traaseth fortsatt skal være toppsjef i Innovasjon Norge?

– Det er ikke viktig for meg, det har jeg ikke noe synspunkt på i det hele tatt. Det viktige for Nærings- og fiskeridepartementet er at man skal ha en ryddig og skikkelig prosess. Men det handler ikke om at departementet har noen meninger om hvem som skal være administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier Isaksen.

Traaseth har selv uttalt at hun ikke har vært kjent med misnøye fra styret og gjort det klart at hun ikke har planer om annet enn å fortsette som daglig leder.

Etter at styrelederen trakk seg, har ifølge E24 flere Innovasjon Norge-ledere stilt seg bak Traaseth og rost henne for å ha ledet selskapet gjennom en stor omstillingsprosess på en god måte.