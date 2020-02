– Eg må bestemme meg for om eg har det i meg å satse for fullt og heilt i fire nye år, frå 2021. Og det blir også eit val om eg då er klar for større oppgåver, seier Torbjørn Røe Isaksen (H) i eit intervju med Telemarksavia.

Han seier til lokalavisa at han tenkjer på kva han skal gjere vidare. I det ligg både tanken på å gå ut av rikspolitikken og moglegheita for å ta over som leiar i Høgre, når Erna Solberg ein dag går av.

Meir populær enn partiet

– Erna sit så lenge ho vil. Sjølv om vi ikkje skulle få fleirtal ved valet i 2021, så kan ho halde fram som partileiar. Ho er meir populær enn partiet. Men eg tenkjer over om eg kan ha dette vervet, når eg no er i tenkeboksen, seier Isaksen til Telemarksavisa.

Torbjørn Røe Isaksen og Erna Solberg under eit møte om inkludering førre veke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Trass i at Høgre ikkje gjer det godt på målingane om dagen, er Erna Solberg framleis ein populær statsminsiter. Ei måling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten viser at 48 prosent av dei spurde meiner Solberg er best skikka til å vere statsminister. 31 prosent meiner Jonas Gahr Støre er best skikka. Statsministeren har dermed eit forsprang på 16 prosentpoeng. 16 prosent svarar dei ikkje veit.

Ville halde fram som næringsminsiter

Isaksen gjekk frå å vere næringsminister til å bli arbeids- og sosialminister for to veker sidan. Han seier han gjerne skulle halde fram som næringsminister.

– Det var jo ikkje slik at eg ringde Erna Solberg og bad om å få bytte departement. Men Næringsdepartementet blei forhandla bort då regjeringa skulle gjere endringar etter at Framstegspartiet gjekk ut. Eg skulle gjerne ha halde fram i Næringsdepartementet. Men det er alltid spanande å starte på eit nytt felt, seier Isaksen.